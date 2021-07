La telenovela Cristiano Ronaldo continua. La Juventus ha riaccolto ieri il suo fenomeno con un quasi scontato bagno di folla alla Continassa. Il giocatore è rientrato a Torino dopo le vacanze, posticipate a causa della partecipazione agli Europei: è apparso sorridente e già pronto per scendere in campo.

Pavel Nedved nei giorni scorsi lo ha "blindato" spiegando che è ancora al centro del progetto bianconero e quindi dalla società l’input è chiaro: la permanenza dell’attaccante è uno degli obiettivi dell’estate.

Cristiano Ronaldo più vicino alla Juventus, il PSG si sfila

Secondo gli ultimi rumors l’obiettivo non sarebbe troppo lontano. Il Paris Saint Germain, forse unica squadra al mondo che avrebbe potuto pensare di strapparlo alla Juventus in queste settimane, ora non sarebbe più convinto di continuare il pressing. I motivi sono di natura economica, i 31 milioni all’anno di stipendio sarebbero molto pesanti anche per il ricchissimo club francese, ma anche tecnici.

A Parigi l’attacco al momento è molto affollato, Neymar ha da poco rinnovato il suo contratto e Leonardo vorrebbe far firmare il prolungamento anche a Mbappé. Il nazionale transalpino ha il contratto in scadenza nel 2022, il rischio in caso di mancato accordo sarebbe quello di perderlo a parametro zero.

Il Real Madrid vorrebbe portarlo alla corte di Ancelotti subito, ma secondo le ultime informazioni lo stesso calciatore non avrebbe tutta questa fretta di provare l’esperienza spagnola. Nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi ai compagni e quindi potrebbe iniziare la stagione con il suo attuale club.

Con Mbappé e Neymar, due pedine dello scacchiere di Pochettino sono occupate in attacco e la terza potrebbe essere Mauro Icardi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’argentino veniva dato da più parti in partenza e questa sarebbe stata anche la volontà del giocatore, il quale adesso avrebbe però fatto dietrofront. "Maurito" vorrebbe restare a Parigi, cambiando forse anche il mercato della Juventus, accostata al centravanti a più riprese nelle ultime settimane di calciomercato.

Stando così le cose, non ci sarebbe più spazio per Cristiano Ronaldo nel PSG e l’unica soluzione per il futuro immediato bsarebbe quella di restare in bianconero, anche perché lo stesso giocatore non avrebbe mai comunicato alla società di voler lasciare Torino.

Tutto da scrivere invece il futuro più a lunga gittata. Il contratto del lusitano scade nel 2022, il rinnovo alle cifre di oggi sarebbe da escludere, quindi se le parti volessero continuare insieme dovrebbero trovare un nuovo tipo di accordo economico per alleggerire la presenza del giocatore nel bilancio della Vecchia Signora. Adesso comunque sembra però troppo presto per parlarne, ora è il momento di difendere il proprio cannoniere sino a fine agosto.