La Juventus a breve ufficializzerà l'acquisto di Kaio Jorge. Il brasiliano è arrivato a Torino e dopo le visite mediche dovrebbe sottoscrivere un contratto di cinque anni. Un rinforzo importante che potrebbe essere seguito da altri acquisti. Si valutano infatti innesti a centrocampo, il preferito sembra essere Manuel Locatelli, che però il Sassuolo cede per non meno di 40 milioni di euro. Potrebbe inoltre arrivare anche Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito di due anni o eventualmente potrebbe lasciarlo partire a parametro zero.

L'arrivo di Pjanic però, si concretizzerebbe solo con una cessione sulla mediana. Potrebbe essere Aaron Ramsey a lasciare la società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti il centrocampista gallese interesserebbe al Milan, che ne apprezza anche la sua duttilità. Può giocare infatti sulla mediana, ma anche sulla trequarti in caso di 4-2-3-1. La società rossonera potrebbe acquistarlo in prestito dalla Juventus, con i bianconeri che potrebbero pagare metà dell'ingaggio del gallese.

Ramsey potrebbe trasferirsi in prestito al Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di cedere Aaron Ramsey al Milan. Si tratterebbe di una partenza in prestito, anche perché la società rossonera non vorrebbe investire somme importanti per il cartellino.

Potrebbe definirsi un trasferimento in prestito, con la Juventus che andrebbe a pagare metà dell'ingaggio del giocatore. Il Milan sfrutterebbe anche il Decreto Crescita, andando quindi a pagare solamente 6 milioni di euro lordi per Ramsey. La Juventus agevolerebbe la partenza in prestito (con il pagamento di metà ingaggio) anche perché con la stessa modalità di trasferimento potrebbe arrivare dal Barcellona Pjanic.

Come già accennato a inizio articolo, Pjanic potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito biennale. Ci sarebbe anche la possibilità che gli venga concesso il parametro zero, ma il giocatore vorrebbe un indennizzo dai catalani. Per questo è più probabile una cessione in prestito.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche ad altre cessioni importanti.

Il difensore Merih Demiral sarebbe vicino al trasferimento all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Potrebbe partire anche Daniele Rugani, si parla del toscano come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società toscana. Potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 7 milioni di euro più il cartellino di Rugani, giocatore gradito dai toscani.