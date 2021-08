Dopo aver praticamente definito l'acquisto di Kaio Jorge, la Juventus sta pensando anche alle cessioni di coloro che non rientrano nel progetto sportivo di Allegri. I primi a partire potrebbero essere Demiral e Ramsey.

Demiral e Ramsey gli indiziati principali a lasciare Torino

La Juventus ha messo a segno il primo colpo di mercato, strappando alla concorrenza il talentuoso giocatore brasiliano Kaio Jorge. Adesso bisogna pensare a vendere quei giocatori che non rientrano più nei piani della società. Gli indiziati principali a partire sono Ramsey, Rabiot, Bernardeschi, Demiral, Alex Sandro e Rugani.

Ramsey dovrebbe avere diverse offerte dalla Premier mentre Demiral è seguito dall'Atalanta. Se dovesse partire Romero, i bergamaschi come sostituito avrebbero individuato in Demiral il profilo ideale. La Juventus per il suo cartellino chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Situazione diversa per Bernardeschi, che con Allegri potrebbe rimettersi in gioco. Anche De Sciglio è molto probabile che possa lasciare Torino con la permanenza di Pellegrini.

Locatelli e Pjanic per il centrocampo, Dybala pronto al rinnovo

Stando a quanto riportato molti siti sportivi, la Juventus e il Sassuolo dovrebbero incontrarsi per la terza volta cercando di chiudere l’affare Locatelli. Il giocatore ha ribadito più volte che vuole solo la Juventus e avrebbe rifiutato le proposte provenienti dalla Premier (dall'Arsenal).

L'ultima offerta fatta al club emiliano è di 35 milioni, se non verrà accettata, si cambierà strategia. Sul fronte relativo a Miralem Pjanic, il Barcellona ha dato il via libera al centrocampista ex Juventus. Il bosniaco vorrebbe tornare a lavorare con Massimiliano Allegri e sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio da 6 milioni di euro a 4.

Gli altri profili presenti sull'agenda di Cherubini sarebbero: Gabriel Jesus, Icardi, Dzeko, Milik e Kean. Tutto però dipenderà dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Sul fronte Paulo Dybala, si sta trattando il rinnovo del contratto con la Juventus, apparentemente disponibile ad accettare le richieste dell'argentino (attualmente ferme a 10 milioni più bonus).

Per Allegri Paulo sarà al centro del progetto tecnico e diventerà l'uomo su cui si baserà la manovra offensiva. Novità in ottica mercato sono attese nelle prossime ore, con la Juventus che probabilmente chiuderà alcuni colpi in entrata e definirà alcune cessioni.