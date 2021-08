Ci si trova ormai nella fase più calda del mercato, con le diverse squadre che si stanno rinforzano in vista della prossima stagione. La Juventus non è una tra le più attive, ma Ronaldo e Dybala faranno parte quasi certamente dell'attacco, diventando i punti fondamentali della squadra.

Kaio Jorge primo colpo, poi si punta a Locatelli e Pjanic

Massimiliano Allegri ha già fatto la lista dei principali obiettivi in vista della prossima stagione: diversi infatti sono i giocatori che potrebbero arrivare in casa Juventus. Uno su tutti è Manuel Locatelli [VIDEO], il centrocampista del Sassuolo vorrebbe solo Torino come prossima destinazione , rifiutando diverse offerte come ad esempio quella dell'Arsenal.

Oltre a Locatelli si valuta il possibile ritorno di Pjanic, il bosniaco tornerebbe volentieri a lavorare con Allegri. I punti fermi da cui ripartire sono dunque De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo, Kulusevski, Cuadrado, McKennie, Chiesa, Morata, Dybala, Ronaldo e Sczesny. Su di loro si getteranno le basi per costruire la nuova Juventus. Le altre piste che in questi giorni sono state accostate alla Juventus sono quelle che portano a Gabriel Jesus, Icardi, Gosens, Milik, Dzeko e Kean

La Juventus prende forma: Ronaldo-Dybala formeranno la coppia in avanti

In vista della prossima stagione , Allegri dovrà cercare di allestire una rosa competitiva, cercando di tappare i buchi con l'innesto dei possibili nuovi arrivi.

Secondo alcune fonti, ad esempio, si valutano diverse piste che possono essere utili per il rafforzamento della squadra. Il primo colpo messo a segno è quello di Kaio Jorge: è stata trovata l'intesa con il Santos per un affare complessivo da sei milioni. Il brasiliano arriverà subito in Italia diventando il vice di Alvaro Morata.

Oltre a Kaio Jorge non è da escludere che la Juventus possa fare altri colpi di prospettiva, diversi infatti sono i giovani giocatori che potrebbero arrivare a Torino.

Ecco come potrebbe schierarsi la nuova Juventus di Massimiliano Allegri per la prossima stagione: Sczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Locatelli, Pjanic, Chiesa, Morata, Ronaldo, Dybala.

Ovviamente non è sicuro sia questa formazione quella che potrebbe essere titolare, il mercato è ancora lungo e diverse cose possono cambiare da qui alla fine. L'importante è arrivare pronti per l'inizio del campionato e tentare di restare dentro tutte le competizioni arrivando più in fondo possibile.