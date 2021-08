Dopo giorni di attesa si è conclusa in maniera positiva la telenovela fra Juventus e Sassuolo riguardante Manuel Locatelli. Il centrocampista arriva a Torino in prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato fra due anni.

Si inizia dunque a delineare in modo più chiaro quella che potrebbe essere la "formazione tipo" della Juventus di Allegri.

Juventus: Locatelli colpo di mercato per Allegri

Con l'arrivo di Locatelli il centrocampo della Juventus va a rinforzarsi, mentre intanto circolano voci sulla possibilità che possa arrivare anche Miralem Pjanic, magari negli ultimi giorni di mercato.

Massimiliano Allegri così ha il regista che mancava nel suo scacchiere. L'operazione di mercato è un prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato di 35 milioni che verranno pagati poi nel giro di cinque anni. Si compie dunque anche la volontà del giocatore, che da mesi aveva espresso la volontà di giocare nella Juventus, rifiutando diverse offerte importanti, fra cui quella dell'Arsenal in Premier League.

Non è escluso che questa domenica contro l'Udinese - nella prima giornata di campionato - Locatelli possa già scendere in campo: forse non da titolare, ma potrebbe essere impiegato nel secondo tempo, in un reparto mediano bianconero che in questo momento vede le indisponibilità di Arthur e McKennie.

Oltre a Locatelli potrebbe arrivare anche Pjanic a Torino

Negli ultimi giorni del mercato è probabile che la Juventus possa fare un altro colpo a centrocampo. Dopo Locatelli, infatti, circola insistentemente il nome di Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco è uno degli esuberi per il Barcellona e potrebbe liberarsi a costo zero o essere ceduto in prestito (anche biennale).

Il club spagnolo deve cercare di sfoltire la rosa per ridurre il monte ingaggi e quindi cedere coloro che non fanno più parte del progetto.

Il problema principale, però, riguarda l'ingaggio del bosniaco, che in Spagna percepisce otto milioni a stagione, troppi per le casse della Juventus. Se dovesse ridursi almeno di due milioni lo stipendio, allora probabilmente si potrebbe concludere l'affare in positivo.

La possibile 'formazione tipo' della Juventus

Può essere intanto interessante dare un'occhiata a quella che potrebbe essere la possibile "formazione tipo" della Juventus di mister Allegri per questa stagione, con o senza l'eventuale arrivo di Pjanic.

Juventus (4-3-3): Sczcesny, Cuadrado, Bonucci , De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Rabiot (Pjanic), Chiesa, Morata, Ronaldo, Dybala.