La Juventus è attesa da giorni importanti in tema calciomercato. Già nelle prossime ore potrebbe essere definito il trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera. E' previsto infatti un incontro con il Sassuolo alla Continassa in cui è probabile possa arrivare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. Locatelli rappresenta il rinforzo ideale a centrocampo per Allegri, in quanto il nazionale italiano è bravo in fase di impostazione, nel garantire equilibrio ma anche negli inserimenti. Potrebbe però non essere l'unico acquisto a centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe acquistare anche un altro mediano di qualità, che possa garantire impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte. Il preferito sembra essere Miralem Pjanic, anche perché il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito gratuito o a parametro zero. Il giocatore sarebbe pronto anche ad accettare un ingaggio minore rispetto ai 8,5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società catalana.

Locatelli e Pjanic possibili rinforzi a centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare sia Locatelli che Pjanic durante questo Calciomercato estivo. Sarà però importante anche alleggerire la rosa.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Si è parlato anche di un suo possibile trasferimento al Milan anche se l'ingaggio che attualmente guadagna in bianconero da circa 7 milioni di euro non agevola la trattativa di mercato. Probabile che la società bianconera definisca quanto prima l'acquisto di Locatelli mentre per quello di Pjanic potrebbe aspettare l'eventuale partenza di Ramsey.

Intanto si attendono novità anche per la situazione rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza.

La situazione rinnovi di contratto alla Juventus

Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'intesa contrattuale con l'agente sportivo di Paulo Dybala per il suo prolungamento di contratto fino a giugno 2026. Ci sarà probabilmente anche l'incontro con l'agente sportivo di Juan Cuadrado.

Il colombiano potrebbe prolungare fino a giugno 2023 con la società bianconera. Altro giocatore in scadenza a giugno 2022 è Federico Bernardeschi. Il nazionale italiano dovrebbe rimanere in bianconero e proverà quindi a convincere la Juventus a prolungargli il contratto. Pesa però l'ingaggio che attualmente percepisce il centrocampista da circa 4 milioni di euro a stagione. Bernardeschi però ha avuto le sue migliori stagioni alla Juventus proprio con Allegri e spera in una grande annata calcistica in bianconero.