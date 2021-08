La Juventus prosegue il lavoro in vista della prima giornata di campionato prevista domenica 22 giugno alle ore 18:00 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il tecnico Massimiliano Allegri potrà contare su Kaio Jorge e su Manuel Locatelli. A meno che non arrivino delle cessioni pesanti, gli acquisti potrebbero essere solo due durante questo Calciomercato estivo. Se infatti dovesse partire Aaron Ramsey, la società bianconera potrebbe sostituirlo con Miralem Pjanic, che il Barcellona cederebbe in prestito. Negli ultimi giorni però si è parlato anche di un'altra possibile cessione per la Juventus.

Il terzino brasiliano Danilo piace infatti al Bayern Monaco. La società bavarese avrebbe offerto uno scambio di mercato fra il brasiliano e il centrocampista francese Corentin Tolisso. Proposta che sarebbe stata rifiutata dalla società bianconera che lascerebbe partire Danilo solo per un'offerta cash. La Juventus infatti valuta il brasiliano circa 30 milioni di euro. Fra l'altro Danilo di recente in un post su Instagram ha sottolineato che è pronto ad una nuova stagione alla Juventus. Segnale evidente di come il brasiliano voglia rimanere in bianconero.

Danilo interesserebbe al Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco avrebbe offerto il cartellino del centrocampista Corentin Tolisso per Danilo.

Una proposta di scambio che non sarebbe stata accettata dalla Juventus, che invece lascerebbe partire il brasiliano solo per un'offerta cash da almeno 30 milioni di euro. Il nazionale brasiliano però, rimane un giocatore gradito da Allegri ed è destinato a giocare titolare la prossima stagione nel ruolo di terzino destro. Il tecnico toscano infatti dovrebbe schierare Cuadrado in una posizione più avanzata rispetto alla scorsa stagione.

L'ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo infatti lo ha spesso schierato terzino destro.

Il possibile mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, la Juventus starebbe valutando anche una possibile partenza di Daniele Rugani. Il difensore toscano piace al Napoli come sostituto eventuale di Manolas: il greco infatti vorrebbe ritornare all'Olympiakos.

Rugani potrebbe lasciare la Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'ultimo post pubblicato da Cristiano Ronaldo sui social ha alimentato altre indiscrezioni di mercato in merito ad un suo possibile addio. Il portoghese ha smentito le indiscrezioni di mercato in riferimento ad un interesse concreto di Paris Saint Germain e Real Madrid nei suoi riguardi. Non ha però confermato di voler rimanere alla Juventus. Se dovesse lasciare la società bianconera potrebbe arrivare Mauro Icardi del Paris Saint Germain o Gabriel Jesus del Manchester City.