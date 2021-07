Uno dei giocatori che infiammerà questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Manuel Locatelli. Il centrocampista si sta godendo le meritate vacanze dopo l'Europeo vinto con la Nazionale italiana, risultando protagonista soprattutto nella fase a gironi, non facendo rimpiangere Marco Verratti in quelle partite. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di diverse società, in Europa e in Italia. La Juventus si è mossa per prima ma l'esplosione agli Europei ha complicato i piani, con l'inserimento dell'Arsenal. Tra i club italiani interessati ci sarebbe anche l'Inter, visti gli ottimi rapporti con il Sassuolo, ma l'ostacolo è rappresentato dai problemi economici che sta attraversando il club meneghino.

L'Inter vorrebbe sfidare la Juventus per Locatelli

Tra le società interessate a Manuel Locatelli ci sarebbe anche l'Inter. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e il centrocampista del Sassuolo rappresenterebbe l'innesto ideale, essendo in grado di giocare sia in cabina di regia, sia da mezzala, come dimostrato in Nazionale.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha avuto anche qualche colloquio con il suo grande amico, il massimo dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali, ma l'affare appare molto complicato. Da un lato c'è la questione economica, con i problemi a cui deve far fronte il club meneghino e che l'hanno portato già a sacrificare Achraf Hakimi, cedendolo al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi, dall'altro c'è la forte concorrenza per il classe 1998.

Sul giocatore si è mossa con largo anticipo la Juventus, anche lei in cerca di un rinforzo a centrocampo da regalare a Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni, poi, c'è da registrare l'inserimento dell'Arsenal, che sembra pronto a soddisfare le richieste degli emiliani.

La richiesta del Sassuolo

Il Sassuolo, per lasciar partire Manuel Locatelli, chiede almeno 40 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti, soprattutto dopo l'Europeo disputato dal centrocampista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo è stata respinta la proposta della Juventus di 30 milioni di euro più bonus, mentre l'Arsenal è pronto ad assecondare le richieste degli emiliani. Il giocatore, però, tentenna in quanto vorrebbe continuare a giocare in Italia. E l'Inter? I nerazzurri al momento non sono andati oltre qualche sondaggio e solo con la cessione di un big potrebbero avere la forza economica di rilanciare.

Occhio, in questo senso, a Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e senza il rinnovo i nerazzurri rischiano di perderlo a parametro zero. La valutazione del croato si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro, la stessa cifra che potrebbe essere poi girata ai neroverdi per Locatelli.