La Juventus negli ultimi giorni ha definito i suoi primi acquisti del calciomercato estivo. Sono arrivati infatti la punta Kaio Jorge e il centrocampista Manuel Locatelli. Evidente quindi la strategia di mercato della società bianconera: cercare di investire su giovani talenti che possano essere utili sia nel presente che nel futuro. Non è un caso che in questi giorni si parli di un interesse concreto per il classe 2000 Tchouameni del Monaco o per il classe 1996 Ndombele del Tottenham. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di acquistare un altro talento che si sta mettendo in evidenza in Olanda, nello specifico al Psv Eindhoven.

Si tratta di Noni Madueke, centrocampista offensivo inglese di 19 anni protagonista di un grande inizio di stagione con la società olandese. In otto partite fin qui disputate ha realizzato sei gol. In cinque match dei preliminari di Champions League ha segnato due gol, altrettanti in campionato e in Supercoppa olandese.

Madueke piace a diverse società

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche la Juventus sarebbe una delle società interessate all'acquisto di Noni Madueke. Il centrocampista offensivo inglese è una delle rivelazioni del calcio olandese in queste prime partite della stagione. Attualmente ha un prezzo di circa 35-40 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, Borussia Dortmund e Juventus.

Probabile che possa definirsi una sfida di mercato interessante anche se gli olandesi potrebbero decidere di non cederlo nell'immediato. Se dovesse fare una stagione importante, potrebbe essere venduto ad una somma maggiore rispetto ai 40 milioni di euro dell'attuale valutazione di mercato.

Noni Madueke ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della nazionale inglese ed attualmente è parte integrante dell'Under 21.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si tratta dell'ennesimo talento che arriva dal calcio inglese, cresciuto nel Crystal Palace, si poi è trasferito nelle giovanili del Tottenham nel 2014 fino al 2018. Successivamente il trasferimento nelle giovanili Psv Eindhoven.

Il mercato della Juventus

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbe definire altri acquisti. Molto dipenderà dalle cessioni.

Se dovesse partire McKennie la società bianconera potrebbe investire su un altro centrocampista. Piace Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito. Il giocatore sarebbe disposto ad accettare un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna nella società catalana pur di ritornare in quella bianconera.