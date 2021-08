Domenica 29 agosto alle ore 20:45 si giocherà Milan-Cagliari, partita valida per la seconda giornata di Serie A 2021/22. I rossoneri, nella giornata d'esordio, hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 (Brahim Diaz al 9') contro la Sampdoria di D'Aversa allo stadio Luigi Ferraris. I rossoblu, invece, si sono dovuti accontentare di un punto casalingo ottenuto grazie al 2-2 contro lo Spezia: alle reti di Bastoni e Gyasi ha replicato Joao Pedro con una doppietta per i sardi.

Statistiche: il Cagliari non segna contro il Milan in gare di Serie A dal 16 settembre 2018, quando il match terminò 1-1.

Milan, ancora out Kessie e Ibrahimovic

Mister Pioli e il suo Milan, dopo l'incoraggiante bottino pieno inaugurale contro i blucerchiati, vorranno continuare sullo stesso trend, specialmente perché l'avversario che gli si parerà dinanzi non sarà, almeno sulla carta, dei più semplici da battere. Per puntare alla vittoria, il tecnico del Diavolo potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Maignan in porta. Pacchetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Calabria e Theo Hernandez nel ruolo di terzini e la coppia Tomori-Kjaer che si piazzerà a centro del reparto. Tonali e Bennacer, per il secondo match consecutivo, dovrebbero essere i mediani titolari dei rossoneri. Sulla trequarti campo, invece, assieme a Saelemaekers e B.

Diaz ci sarà il ballottaggio tra Leao e Rebic, col calciatore ex Eintracht Francoforte che sembra favorito per una maglia. In attacco, infine, nuovamente spazio a Olivier Giroud, soprattutto a causa dell'assenza per infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Ancora out Kessie per uno stiramento del flessore.

Cagliari, Pavoletti e Pedro dovrebbero guidare l'attacco

Leonardo Semplici e il suo Cagliari si troveranno di fronte un avversario che ambisce alle zone alte della classifica, quindi il match dovrebbe essere in salita per i sardi. Per tentare di impensierire i rossoneri, il tecnico ex Spal potrebbe schierare il 3-4-1-2, con Cragno come estremo difensore.

Walukiewicz, Godin e Carboni saranno, con ogni probabilità, gli interpreti iniziali che formeranno la retroguardia cagliaritana. Le chiavi del centrocampo, invece, dovrebbero essere consegnate a Nandez e Dalbert, i quali agiranno come esterni, assieme al duetto Strootman-Marin che farà da filtro in mezzo. Pereiro, in ultimo, sarà presumibilmente il trequartista del match che avrà il compito di fornire palle goal a Joao Pedro e Leonardo Pavoletti. Non sarà del match Rog causa infortunio.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Rebic (Leao), B. Diaz, Giroud. Allenatore: Pioli.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno, Walukiewicz, Godin, Carboni, Dalbert, Strootman, Marin, Nandez, Pereiro, J. Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.