Nelle ultime ore, le dirigenze di Juventus e Sassuolo si sono riviste per parlare di Manuel Locatelli. Le parti si sono avvicinate ma manca ancora l'accordo definitivo. Infatti, la Juventus e il Sassuolo non hanno un'intesa sulla formula del trasferimento perciò servirà un nuovo summit che probabilmente sarà decisivo. Nel frattempo, però, Locatelli è impaziente di passare in bianconero. Il giocatore si continua ad allenare ma attende con ansia la telefonata che gli dia il via libera per approdare alla Juventus. Locatelli, però, dovrà aspettare ancora qualche giorno per coronare il suo sogno.

La Juventus si è avvicinata al Sassuolo

La Juventus e il Sassuolo, nel terzo incontro, per Manuel Locatelli hanno trovato un accordo sulle cifre della trattativa ma il nodo da sciogliere resta quello relativo alla formula. I bianconeri hanno accontentato i neroverdi e tra parte fissa e bonus si è arrivati ai famosi 35 milioni richiesti da Carnevali. Ma la Juventus vorrebbe Locatelli in prestito annuale con obbligo di riscatto che scatterebbe con la qualificazione alla Champions League della vecchia signora. Ma questa formula non soddisferebbe del tutto il Sassuolo. Il club neroverde vorrebbe un obbligo di riscatto più sicuro per questo motivo le parti dovranno rivedersi. Dunque, la telenovela Locatelli è destinata ad andare avanti ancora per qualche giorno.

La speranza è che la Juventus possa avere il centrocampista classe 98 per la sfida del 22 agosto contro l'Udinese. Anche perché in quel frangente i bianconeri non avranno a disposizione Weston McKennie, Arthur e forse Adrien Rabiot. Per questo motivo, Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un centrocampista in più proprio in vista dell'inizio del campionato.

Pjanic bloccato

Alla Juventus, in queste settimane, è stato accostato il nome di Miralem Pjanic. Il bosniaco vorrebbe tornare a Torino e Massimiliano Allegri lo riaccoglierebbe volentieri. Ma al momento, la Juventus non può fare altre entrate oltre a Manuel Locatelli. Infatti, se non cederà Aaron Ramsey difficilmente Miralem Pjanic l'ora tornare a Torino.

Il gallese, in questo pre campionato, è stato schierato da Massimiliano Allegri proprio nel ruolo di regista. Per il tecnico livornese Ramsey può agire come play davanti alla difesa e può rendere al meglio in questo nuovo ruolo. Dunque, per il momento, non dovrebbero esserci altre novità a centrocampo e se la Juventus dovesse chiudere per Manuel Locatelli il mercato potrebbe considerarsi chiuso. In ogni caso, Pjanic ha ancora una piccola speranza di poter tornare alla Juventus e da qui alla fine del Calciomercato ci si può aspettare ancora di tutto.