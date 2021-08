La Juventus, nel corso di questa settimana, proverà a sferrare un nuovo attacco al Sassuolo per Manuel Locatelli. I bianconeri vogliono il ragazzo e lo stesso centrocampista classe 98 vuole approdare a Torino. Ma prima ci sarà da trovare un accordo definitivo con il Sassuolo. Le parti potrebbero rivedersi nei prossimi giorni e poi precisamente venerdì 13 agosto. L'incontro tra la Juventus e il Sassuolo dovrebbe avvenire a Torino nella sede della Continassa. Questo summit potrebbe essere decisivo per arrivare alla fumata bianca visto che parteciperà anche l'ad juventino Maurizio Arrivabene.

Dunque, oltre a Cherubini e Carnevali ci sarà la presenza dell'uomo dei conti della Juventus. I bianconeri per provare ad arrivare a Locatelli potrebbe giocarsi la carta Ranocchia. L'inserimento di questo giovane calciatore potrebbe essere la chiave per far cessare le resistenze del Sassuolo.

La Juventus vuole Locatelli

Quella tra la Juventus e il Sassuolo per Locatelli è sicuramente la telenovela del mercato estivo. Il nome del centrocampista classe 98 è accostato ai bianconeri da circa due mesi, ma le parti per ora resterebbero ferme sulle loro posizioni. Per questo motivo quello in programma questa settimana potrebbe essere l'incontro decisivo. La Juventus, al momento, non si è spinta oltre i 25 milioni tra prestito e riscatto.

Il Sassuolo, inizialmente, chiedeva 40 milioni e poi è sceso a 35 milioni. Dunque, ballano ancora alcuni milioni ma la volontà delle parti sarebbe quella di arrivare ad una conclusione positiva della trattativa. Il Sassuolo vorrebbe accontentare Locatelli che vorrebbe approdare alla Juventus. Dunque, non resta che attendere di capire se davvero arriverà la fumata bianca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus pensa alle prossime partite

Mentre dirigenti della Juventus sono all'opera per studiare una strategia per arrivare a Locatelli, la squadra lavora alla Continassa. I bianconeri si stanno preparando in vista della gara contro l'Atalanta del 14 agosto. Per questa partita Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su Paulo Dybala.

L'argentino, nelle prossime ore, riprenderà ad allenarsi con i compagni di squadra. Di certo di Dybala non dovrebbe essere titolare ma giocherà solo uno spezzone di gara contro l'Atalanta. Il test del 14 agosto servirà a Massimiliano Allegri per mettere nelle gambe ulteriori minuti ai suoi ragazzi. Contro l'Atalanta si vedranno maggior parte dei nazionali proprio per averli pronti per la partita contro l'Udinese del 22 agosto. Per le prossime partite, inoltre, la Juventus avrà a disposizione Kaio Jorge che è tornato a Torino dopo aver risolto alcune pratiche burocratiche.