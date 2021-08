La Juventus sta lavorando sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Dopo l'arrivo dell'attaccante Kaio Jorge (si attende solo l'ufficialità), la società bianconera dovrebbe acquistare uno o due centrocampisti. Il preferito rimane sempre Manuel Locatelli e già nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo dal quale si saprà se il nazionale italiano la prossima stagione giocherà con la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri potrebbero incrementare l'offerta al Sassuolo di qualche milione di euro, arrivando a circa 35 milioni di euro.

Non è però da scartare la possibilità che la trattativa non si concretizzi, per questo la Juventus sta lavorando anche a delle alternative al centrocampista italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate da alcuni giornali sportivi francesi, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per Renato Sanches qualora non dovesse arrivare Locatelli. Il centrocampista portoghese piace molto alla società bianconera perché bravo in fase di impostazione di gioco ma anche negli inserimenti. Può giocare mediano davanti alla difesa ma anche come mezzala.

Renato Sanches possibile alternativa a Locatelli

Attualmente c'è distanza fra Sassuolo e Juventus per la valutazione di mercato di Manuel Locatelli, il preferito come rinforzo a centrocampo per i bianconeri. Qualora non dovesse arrivare l'intesa fra le due società, la Juventus potrebbe acquistare il nazionale portoghese, valutato circa 35 milioni di euro. Il centrocampista è stato un grande protagonista con il Portogallo agli Europei e nel Lille nella stagione 2020-2021: in Francia ha vinto il campionato francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente il centrocampo. Oltre a uno fra Renato Sanches e Manuel Locatelli potrebbe arrivare un mediano da schierare davanti alla difesa. Potrebbe essere Miralem Pjanic il rinforzo ideale, sia perché conosce già i bianconeri (avendo già giocato con la Juventus) che perché arriverebbe a prezzo vantaggioso.

Il Barcellona potrebbe cederlo in prestito di due anni o anche a parametro zero. L'eventuale acquisto di Pjanic potrebbe concretizzarsi però con la cessione di un centrocampista. Potrebbe essere Ramsey il giocatore che lascerà la Juventus, in quanto il gallese ha mercato soprattutto in Inghilterra. Altro giocatore che potrebbe lasciare i bianconeri è Merih Demiral, che potrebbe trasferirsi all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto.