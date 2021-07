Ci si attende un mese di agosto molto interessante in tema calciomercato. Fra le società protagoniste potrebbe esserci la Juventus, che dovrà effettuare acquisti importanti ma anche alleggerire una rosa che conta circa 30 giocatori. Di recente sono state definite due importanti cessioni in prestito con diritto di riscatto: Marco Pjaca si è trasferito al Torino, Gianluca Frabotta invece è diventato un nuovo terzino del Verona. Si valutano anche altre cessioni, su tutte quelle di Merih Demiral, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Ramsey. Proprio il centrocampista gallese è uno dei giocatori che più guadagna alla Juventus con più di 7 milioni di euro a stagione.

Un ingaggio che pesa molto anche perché Aaron Ramsey non sarebbe considerato un titolare e utile al progetto sportivo bianconero. Non sarà semplice trovare società interessate a investire sul gallese, valutato circa 16 milioni di euro dalla società bianconera. Per questo potrebbe essere inserito in uno scambio di mercato con il Paris Saint Germain.

Possibile scambio di mercato Ramsey-Herrera

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire uno scambio di mercato che porterebbe Aaron Ramsey al Paris Saint Germain e Ander Herrera alla società bianconera. Sarebbe una trattativa alla pari, anche se lo spagnolo ha un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione. Potrebbe però spalmalo fino a giugno 2025 andando a diminuire lo stipendio stagionale.

La Juventus però, spera di cedere Ramsey senza effettuare scambi. Anche perché Herrera sarebbe un'alternativa a Pjanic, che in questo momento sembrerebbe il preferito per il centrocampo.

Pjanic sarebbe il preferito per il centrocampo

Il centrocampista del Barcellona Pjanic potrebbe lasciare a parametro zero la società catalana, per sottoscrivere un nuovo contratto con la Juventus ad un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna in Spagna.

Potrebbe ''accontentarsi'' di uno stipendio di circa 6 milioni di euro a stagione, al Barcellona invece attualmente percepisce 8,5 milioni di euro a stagione. Pjanic però non sarebbe l'unico acquisto a centrocampo. La Juventus infatti, sta lavorando con il Sassuolo per l'approdo di Manuel Locatelli nella società bianconera.

Nei prossimi giorni si potrebbe arrivare ad una definizione, anche perché il giocatore vorrebbe trasferirsi alla Juventus.

Si attendono novità anche sul rinforzo per il settore avanzato. Potrebbe arrivare Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos. Probabile però, che la Juventus in caso di acquisto possa prestarlo in una società di Serie A. Tutto dipenderà dall'eventuale approdo di Gabriel Jesus alla Juventus, il brasiliano potrebbe arrivare in caso di acquisto da parte del Manchester City di Harry Kane. Il brasiliano arriverebbe in prestito.