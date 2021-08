La Juventus potrebbe ritrovarsi ad affrontare la prima giornata di campionato con gli uomini contati a centrocampo. Nelle ultime giornate si è infortunato il nazionale francese Adrien Rabiot, che ha rimediato una lesione di basso grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra durante un allenamento alla Continassa. Potrebbe stare fermo circa tre settimane, in tal caso salterebbe il primo match del campionato di Serie A contro l'Udinese previsto domenica 22 agosto alle ore 18:30. La Juventus nel comunicato diramato in riferimento all'infortunio di Rabiot ha anche aggiunto che fra dieci giorni sarà sottoposto ad ulteriori esami per capire quando potrà essere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Il toscano probabilmente non potrà schierare Rabiot contro l'Udinese, ma non solo. Mancheranno anche McKennie squalificato e Arthur Melo, che dovrebbe rientrare fra circa tre mesi dopo l'intervento per una calcificazione ossea. In attesa degli acquisti a centrocampo (potrebbero arrivare Locatelli e Pjanic) la Juventus contro l'Udinese potrebbe schierare alcuni giovani a centrocampo.

Il centrocampista Adrien Rabiot potrebbe saltare la prima giornata di campionato

La Juventus ha ufficializzato l'infortunio subito da Adrien Rabiot. Il centrocampista ha rimediato una lesione al retto femorale che dovrebbe portarlo a saltare il match contro l'Udinese. Potrebbe recuperare per la seconda giocata di campionato prevista a fine agosto.

Allegri potrebbe affidarsi ai giovani contro i friulani, valorizzando probabilmente Ramsey nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Insieme a Bentancur nel ruolo di mezzala potrebbe essere schierato Ranocchia, che ha dimostrato di essere un giovane di qualità nelle amichevoli estive contro Cesena e Monza. Non è da scartare la possibilità che qualora la Juventus non concretizzi alcuni acquisti a centrocampo, possa affidarsi ad un giovane.

A tal riguardo nei prossimi giorni è atteso l'incontro decisivo con il Sassuolo per definire l'eventuale trasferimento di Locatelli alla Juventus. La società bianconera potrebbe incrementare l'offerta iniziale da circa 30 milioni di euro fino a 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo. Si è parlato di Manuel Locatelli, ma potrebbe arrivare un altro rinforzo sulla mediana qualora dovesse concretizzarsi una cessione.

Interesserebbe Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito o eventualmente anche a parametro zero. L'eventuale arrivo del centrocampista potrebbe definirsi in caso di partenza di Aaron Ramsey, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra.