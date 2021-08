La Juventus di Massimiliano Allegri non potrà contare su Cristiano Ronaldo per la stagione 2021-2022. Il giocatore portoghese ha salutato infatti i suoi compagni di squadra e ha già lasciato Torino per raggiungere Lisbona. Probabile un suo trasferimento a Manchester, da capire se sarà United o City. Sarà il giocatore a decidere nelle prossime ore. Intanto la Juventus sta già lavorando per trovare il suo sostituto. Non è da scartare la possibilità che arrivino ben due punte. Sono diversi i nomi accostati alla società bianconera. Si va da Mauro Icardi a Gabriel Jesus, fino ad arrivare ad Aubameyang, Lacazette e Raspadori.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Moise Kean. L'incontro recente avvenuto fra l'agente sportivo della punta Mino Raiola e la società bianconera sarebbe la conferma di una trattativa che potrebbe definirsi nei prossimi giorni. Si parla di un possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro.

La Juventus starebbe definendo l'acquisto di Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Moise Kean. La punta potrebbe arrivare dall'Everton in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro. Sarebbe un acquisto utile per Massimiliano Allegri sia dal punto di vista tattico che sportivo.

Kean infatti può giocare sulla fascia offensiva o come punta centrale di un 4-2-3-1. Inoltre è cresciuto nel settore giovanile bianconero, di conseguenza può essere iscritto nella lista B dei giocatori che disputeranno la prossima edizione della Champions League. In questo modo si libererebbe un posto per la lista A. La Juventus potrebbe rinforzare la rosa acquistando un centrocampista in questi ultimi giorni di mercato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Empoli, Allegri ha indirettamente confermato la permanenza di McKennie parlano dell'americano come giocatore utile soprattutto dal punto di vista offensivo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey. Se così sarà arriverà probabilmente un centrocampista: si parla di un possibile interesse concreto per Aurelien Tchouameni, che il Monaco potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro.

Piacciono anche Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko del Tottenham, anche se l'acquisto più vantaggioso dal punto di vista economico potrebbe essere Miralem Pjanic. Il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito. Altro nome gradito da Allegri è quello di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022 e valutato circa 10 milioni di euro.