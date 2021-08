Queste sono ore dense di notizie riguardanti la Juventus, in particolare su Cristiano Ronaldo.

Nonostante manchino sei giorni alla fine del mercato i rumors su una possibile partenza di CR7 non si attenuano. Intanto proprio questa mattina, mercoledì 25 agosto, Cristiano Ronaldo, durante l'allenamento ha preso un colpo al braccio e ha interrotto l'allenamento anzitempo. Il portoghese è stato soccorso dallo staff medico della Juventus. Adesso resta da capire quali sono le sue condizioni.

Mentre per quanto riguarda il mercato, l'agente del numero 7 della Juventus sarebbe in contatto con il Manchester City, anche se questa possibile operazione per svariati fattori appare molto complicata.

Ronaldo al centro di tutto

In queste ore, il tema più caldo in casa Juventus è quello legato a Cristiano Ronaldo sia per quanto riguarda il campo sia circa il mercato.

Infatti, CR7, nel corso dell'allenamento alla Continassa, si è scontato con Alex Sandro e ha rimediato un colpo al braccio. Il portoghese si è subito accasciato a terra dolorante e, dopo un consulto con lo staff bianconero, ha preferito abbandonare il campo. Cristiano Ronaldo era nella formazione dei bianchi e al suo posto è entrato Simone Padoin.

Tra l'altro l'undici con la casacca bianca si è aggiudicato la vittoria grazie alla rete di Manuel Locatelli. La formazione bianca era composta da Szczesny in porta. Difesa con De Sciglio, Padoin, De Ligt e Pellegrini.

Mentre il centrocampo era formato da Bentancur, Fagioli e Locatelli. Bernardeschi, invece, agiva alle spalle di Dybala e Chiesa.

Quello di questa mattina, per la Juventus, è stato un allenamento davvero intenso proprio per arrivare al meglio in vista del match contro l'Empoli.

Ma Cristiano Ronaldo non sta tenendo in ansia i tifosi bianconeri solo per botta rimediata in allenamento, infatti "agita" l'ambiente juventino per le questioni di mercato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo alcune indiscrezioni il suo agente Jorge Mendes sarebbe in contatto con Manchester City. Ma la trattativa appare in salita poiché la Juventus non intende liberare CR7 a costo zero, ma chi lo vuole deve versare nelle casse della Vecchia Signora tra i 25 e i 30 milioni di euro: questa è la prima difficoltà. La seconda, invece, riguarda l'ingaggio del portoghese, su cui ancora non ci sarebbe un'intesa.

Inoltre, in caso di partenza di Ronaldo la Juventus dovrebbe trovare un sostituto. Il nome giusto potrebbe essere quello di Gabriel Jesus, ma il Manchester City non pare propenso a cederlo. Insomma sono molte le incognite e le caselle da fare incastrare, quando mancano solo sei giorni al termine del mercato.

La Juventus ritrova Rabiot

Nell'allenamento di questa mattina, la Juventus ha avuto anche una buona notizia, visto che Massimiliano Allegri ha ritrovato Adrien Rabiot. Dunque, il francese sarà a disposizione per la gara del 28 agosto contro l'Empoli.