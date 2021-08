La Juventus è al lavoro in vista dell'inizio del campionato. Giovedì 19 agosto alle ore 18 ci sarà l'ultima amichevole estiva che anticipa la prima giornata con la sfida all'under 23 bianconera di Zauli. Domenica 22 agosto è invece previsto il match contro l'Udinese alla Dacia Arena. Allegri potrebbe schierare anche il nuovo acquisto Manuel Locatelli dopo che è stata trovata l'intesa con il Sassuolo. Il centrocampista si trasferisce nella società bianconera in prestito di due anni con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Ci sarà anche Kaio Jorge, il brasiliano sarà l'alternativa nel settore avanzato ai vari Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Di certo il post pubblicato di recente sui social dal portoghese ha alimentato dubbi in merito ad una possibile permanenza del portoghese nella stagione 2021-2022. Il giocatore infatti ha smentito le indiscrezioni di mercato che parlavano di un suo possibile trasferimento al Real Madrid. Non ha però confermato che rimarrà nella società bianconera.

A tal riguardo il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio chiedendo ai tifosi bianconeri quale potrebbe essere il giocatore ideale per il settore avanzato in caso di addio di Cristiano Ronaldo.

I tifosi della Juventus hanno votato l'acquisto di Vlahovic in caso di addio di Cristiano Ronaldo

I tifosi della Juventus sono stati protagonisti in un sondaggio lanciato dal sito calciomercato.it in merito al giocatore che potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo in caso di addio del portoghese in questi ultimi giorni di mercato.

Il preferito è la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, votato dal 39,5%. Al secondo posto invece c'è Icardi con il 28%, seguito da Kean con il 17,4% e Gabriel Jesus con il 15,3%. Nel sondaggio non sono stati inseriti nomi che attualmente sembrerebbero difficile da raggiungere come Kane e Haaland.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi acquistare un'altra punta se Cristiano Ronaldo dovesse partire.

Dusan Vlahovic interessa molto alla società bianconera ma la punta serba potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid. La società spagnola infatti avrebbe offerto circa 60 milioni di euro alla Fiorentina più una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del giocatore. La punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi potrebbe lasciare la Francia per circa 60 milioni di euro.

L'argentino dopo l'ingaggio di Leo Messi da parte della società francese difficilmente giocherà titolare. Sarebbe più vantaggioso dal punto di vista economico l'acquisto di Moise Kean, che l'Everton potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto per circa 20 milioni di euro.