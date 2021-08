La Juventus di Massimiliano Allegri sta proseguendo la preparazione estiva. Intanto il tecnico toscano è in attesa intanto dei nuovi acquisti dal Calciomercato, primo tra tutti il brasiliano Kaio Jorge, ma anche di alcuni rinforzi sulle fasce e a centrocampo.

In arrivo Kaio Jorge, il brasiliano è pronto per le visite mediche e la firma del contratto

Dopo una serie di trattative che il Santos ha avuto con vari club europei, è stata la Juventus ad aver la meglio ed è riuscita ad assicurarsi Kaio Jorge.

Il brasiliano è atteso nelle prossime ore a Torino, dove dovrà prima sottoporsi alle visite mediche presso il J Medical Center, per poi firmare il contratto che lo legherà alla Juve per cinque anni, con uno stipendio di 1,3 milioni di euro a stagione.

Mentre ai brasiliani del Santos andranno 1,5 milioni di euro subito e altri 1,5 milioni di euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Ora alla Juve si lavora per il centrocampo

Ora Cherubini dovrà lavorare per il centrocampo e infatti continua a trattare con il Sassuolo per Manuel Locatelli e contemporaneamente sarebbe in contatto con il Barcellona per Miralem Pjanic. Proprio sul bosniaco ci potrebbero essere delle novità a breve, in quanto le due società avranno l'opportunità di confrontarsi e di trattare durante la partita amichevole di domenica 8 agosto.

Il bosniaco sarebbe un giocatore fortemente voluto dal tecnico juventino, in quanto lo ha già allenato a lungo e ciò significa che non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento.

Infortunio per Rabiot, out circa tre settimane

La società bianconera è costretta a spingere sull'acceleratore per quanto riguarda l'acquisto di un centrocampista anche perché nella giornata di ieri si è infortunato Adrien Rabiot.

Il centrocampista della Nazionale francese ora rischia di saltare l'esordio di campionato contro l'Udinese, previsto tra 18 giorni.

L'infortunio che ha subito consiste in un problema muscolare: una visita medica ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Il giocatore si sottoporrà a una nuova visita medica tra 10 giorni per capire con precisione quali saranno i tempi di recupero. Se la situazione non dovesse cambiare il giocatore sarà costretto a rimanere fermo per circa tre settimane: una brutta tegola per la squadra bianconera che ora dovrà muoversi velocemente sul mercato.