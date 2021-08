In casa Inter tiene banco la questione relativa alla possibile cessione di Romelu Lukaku. Fino a qualche giorno fa non sembrava esserci nei piani la partenza del centravanti belga, ma adesso il Chelsea è pronto a fare follie, mettendo sul piatto anche una cifra superiore ai 130 milioni di euro. Sia la società che il giocatore stanno riflettendo, visto che i soldi sul piatto sono tanti e farebbero tentennare chiunque. Proprio per questo motivo il club meneghino avrebbe anche cominciato a guardarsi intorno, valutando i possibili sostituto del classe 1993, con due nomi caldi su tutti, Duvan Zapata e Joaquin Correa, oltre ad avere un tesoretto notevole per rinforzare la rosa anche in altri reparti.

Idee Zapata e Correa per l'attacco

L'Inter potrebbe perdere Romelu Lukaku in questa sessione estiva di Calciomercato, con il Chelsea pronto a mettere sul piatto anche una cifra superiore ai 130 milioni di euro. La società nerazzurra, dunque, avrebbe cominciato a lavorare al potenziale piano B per non farsi trovare impreparata. L'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto avanzato sarebbe Duvan Zapata, centravanti colombiano che tanto bene ha fatto in questi anni con la maglia dell'Atalanta. L'attaccante per caratteristiche è quello che si avvicina maggiormente a "Big Rom" e, proprio per questo, sembra essere il maggiore indiziato a raccogliere la sua eredità in caso di cessione, ma occhio anche alla pista che porterebbe a Andrea Belotti.

In entrambi i casi l'investimento non supererebbe i 40 milioni di euro, visto che il primo non è più giovanissimo, essendo un classe 1991, mentre il secondo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e verrebbe ceduto dal Toro anche per 30 milioni di euro. Diverso il discorso relativo a Dusan Vlahovic, visto che in questo caso la Fiorentina chiede 60 milioni di euro.

Oltre alla prima punta arriverebbe anche Joaquin Correa, già accostato ai nerazzurri in ottica Lautaro. La Lazio è pronta a cederlo per 30 milioni di euro e in questo modo il club meneghino potrebbe provare a non far rimpiangere Lukaku inserendo uno tra Zapata, Belotti e Vlahovic con Correa.

La possibile Inter senza Lukaku

Con la cessione di Romelu Lukaku, l'Inter avrebbe il tesoretto necessario per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi negli altri reparti.

Sulla fascia destra l'obiettivo numero uno sarebbe Denzel Dumfries, mentre sulla fascia sinistra potrebbe arrivare Filip Kostic. In mezzo al campo, invece, potrebbe cambiare poco visto che il rinforzo sarà Nandez. Questa l'Inter che potrebbe nascere qualora il Chelsea dovesse davvero rilanciare per Big Rom:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Nandez), Kostic (Gosens); Lautaro, Zapata (Vlahovic/Belotti).