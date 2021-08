L'Inter nella giornata di ieri 3 agosto ha riabbracciato per la prima volta a Milano il centrocampista danese Christian Eriksen.

Il giocatore ha avuto un arresto cardiaco il 12 giugno scorso durante il match del primo turno della fase a girone degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Dopo essere stato rianimato con successo, il centrocampista danese si è sottoposto a un'operazione per inserire un defibrillatore vicino al cuore per prevenire un nuovo attacco cardiaco.

Si attende di capire quale sarà il futuro di Eriksen

Christian Eriksen nella giornata di martedì 3 agosto ha salutato la squadra nerazzurra e ha parlato con Giuseppe Marotta, mentre nei giorni a venire sarà sottoposto a una serie di accertamenti clinici per valutare le sue condizioni di salute e la possibilità di tornare in camp.

Bisogna ricordare che in Italia, affinché un giocatore possa tornare a giocare in seguito a un arresto cardiaco, bisognerebbe rimuovere il defibrillatore. Tutto ciò ovviamente non accadrà in tempi brevi. Il danese dovrà capire in particolare se la miocardite che lo ha colpito durante gli Europei è di natura infettiva o no. Nel caso in cui fosse di natura infettiva, il trequartista potrebbe ritornare in campo nella Serie A nel giro di 6-8 mesi.

Il Chelsea non molla Lukaku, l'Inter trema e osserva le offerte

Intanto per quanto riguarda il mercato in uscita, il Chelsea continua ad avanzare all'Inter offerte importanti per l'acquisto dell'attaccante belga classe 1993 Romelu Lukaku. La società inglese sta spingendo per riportarlo a Londra.

La prima offerta di 110 milioni di euro, di cui 100 milioni più il cartellino del terzino spagnolo Marcos Alonso, è stata rifiutata dall'Inter. Il club nerazzurro ha fatto capire che quella somma è troppo bassa per un giocatore dalle qualità come Lukaku.

Ma secondo varie indiscrezioni il Chelsea è pronto a una nuova offerta di 120 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.

Romelu Lukaku ancora non avrebbe rifiutato l'offerta dei Blues, segno che vorrebbe attendere per capire bene cosa fare. In particolare il calciatore starebbe riflettendo riguardo al "ridimensionamento" sostanzialmente in atto in casa Inter, che potrebbe mettere a rischio i vari obiettivi stagionali.

Qualora l'affare dovesse effettivamente andare in porto, rappresenterebbe la cessione più economicamente importante di sempre per l'Inter e al tempo stesso l'acquisto più costoso nella storia del Chelsea.