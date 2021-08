La Juventus avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic e sarebbe disposta ad intensificare i contatti con la Fiorentina nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e potrebbe partire anche perché ha il contratto in scadenza nel 2022. La Fiorentina potrebbe accettare la cessione pur di non perderlo a parametro zero.

Il club bianconero vorrebbe proporre ai viola un prestito con diritto di riscatto o in alternativa inserire il cartellino di Daniele Rugani.

Quest'ultimo sarebbe anche nel mirino del Betis Siviglia e della Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri lo stima molto dopo averlo allenato all'Empoli e alla Juventus.

Milenkovic potrebbe essere il sostituto di Merih Demiral

Il calciatore serbo, che piace anche a West Ham e Tottenham, potrebbe sostituire il partente Merih Demiral. Il turco è ormai passato ufficialmente all'Atalanta: tra prestito annuale oneroso e diritto di riscatto, l’operazione è stata chiusa per poco meno di 30 milioni di euro. Potrebbe sostituirlo Milenkovic, che sarebbe molto utile perché in grado di giocare sia nella difesa a tre che nella difesa a quattro. Nella Fiorentina ha giocato da terzo centrale di destra nel 3-5-2 ma anche come terzino nel 4-3-3.

Ronaldo potrebbe restare

La notizia sul mancato rinnovo di Lionel Messi potrebbe indurre il Paris Saint Germain ad abbandonare la pista per Cristiano Ronaldo. I transalpini vorrebbero ricomporre la coppia con Neymar. Il portoghese, quindi, dovrebbe restare alla Juventus e rispettare il contratto in scadenza tra un anno. Il club bianconero, che ha da poco accolto anche Kajo Jorge, potrebbe dunque puntare sull'esperienza del portoghese per tentare l'assalto alla prossima Champions League.

Da definire, invece, il futuro di Paulo Dybala. L'argentino non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe stato sondato anche dall'Inter qualora Romelu Lukaku dovesse essere ceduto al Chelsea per 130 milioni di euro. I dirigenti bianconeri potrebbero anche pensare di far cassa e cedere le prestazioni di Aaron Ramsey al Milan per circa 8 milioni di euro.

Il gallese, che è stato testato da Massimiliano Allegri come playmaker, garantirebbe una plusvalenza alle casse finanziarie di Andrea Agnelli. La società, a sua volta, vorrebbe riportare alla Continassa Miralem Pjanic che non è stato mai inserito nel progetto tecnico di Ronald Koeman. Il Barcellna potrebbe anche accettare un'operazione che prevede un prestito biennale.