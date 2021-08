La Juventus sta lavorando sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per rendere la rosa sempre più competitiva. Servono investimenti soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Non è un caso che la società bianconera stia lavorando non solo all'acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo ma anche a quello di Miralem Pjanic. Servirà però anche alleggerire una rosa per finanziare il mercato. Potrebbe partire Aaron Ramsey, che piace in Inghilterra, ma anche Merih Demiral. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il difensore sarebbe vicino all'Atalanta.

La società bianconera potrebbe cederlo alla società bergamasca in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro. Qualora fosse confermata la sua partenza, la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic. Sembrerebbe essere il difensore della Fiorentina il giocatore gradito per rinforzare la retroguardia bianconera. In scadenza di contratto a giugno 2022 con la società toscana, il nazionale serbo potrebbe lasciare la Toscana per circa 10 milioni di euro.

Se parte Demiral potrebbe arrivare Milenkovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic qualora dovesse essere ceduto Demiral. Il difensore bianconero sembra vicino all'Atalanta, alla ricerca di un sostituto di Romero che sta definendo l'approdo al Tottenham.

Il nazionale serbo sarebbe considerato il profilo ideale anche perché è giovane ed è in scadenza di contratto a giugno 2022. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro. Non solo Demiral, potrebbe partire anche Daniele Rugani, che piace alla Lazio al tecnico Maurizio Sarri, che lo ha già allenato prima all'Empoli e poi alla Juventus nella stagione 2019-2020.

Se si dovessero concretizzare le partenze di Demiral e Rugani, la società bianconera dovrebbe quindi investire come quarto difensore centrale su Nikola Milenkovic. Rimarrebbe poi come quinto centrale anche Radu Dragusin.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando per rinforzare anche il centrocampo. Si attendono novità sull'arrivo di Locatelli, anche se attualmente c'è ancora distanza fra l'offerta bianconera e le richieste del Sassuolo.

Potrebbe arrivare anche un altro centrocampista qualora dovesse partire Ramsey (interesserebbe Pjanic). Intanto la società bianconera ha definito l'acquisto di Kaio Jorge del Santos. Arrivano conferme da parte della società brasiliana, che ha recentemente dichiarato che i bianconeri hanno soddisfatto tutte le richieste economiche sul cartellino del giocatore. Dovrebbe trasferirsi per circa 3 milioni di euro, un acquisto importante considerando che il brasiliano ha 19 anni ed è ritenuto uno dei migliori giovani del calcio brasiliano.