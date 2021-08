Mercato in fermento per il Crotone che tornerà in campo per la prima sfida ufficiale della stagione in Coppa Italia il 16 agosto contro il Brescia.

La dirigenza rossoblù starebbe stringendo i tempi per mettere a segno alcuni acquisti di categoria. Potrebbe arrivare il difensore Vasile Mogos, svincolato dal Chievo Verona. In difesa si starebbe perfezionando anche il trasferimento in prestito di Gabriele Ferrarini dalla Fiorentina.

Potrebbe sbloccarsi invece la cessione di Nwankwo Simy per il quale la Salernitana avrebbe al momento superato la concorrenza di Monza e Maiorca.

Crotone, Mogos vicino ai rossoblù

Con la possibile partenza di Luca Marrone, nei prossimi giorni il Crotone avrebbe deciso di sopperire alla sua assenza in rosa con l'acquisto di un centrale difensivo di categoria. Il nome sarebbe quello di Vasile Mogos, difensore svincolatosi dal ChievoVerona nelle ultime ore. Per lui vi è un passato ad alti livelli in cadetteria, soprattutto con la maglia della Cremonese. Si tratta di un calciatore forte fisicamente e abile nel farsi trovare pronto anche in fase di realizzazione.

Il difensore rumeno andrebbe a ritrovare in rossoblù il connazionale Ionut Nedelcearu, giunto nelle scorse settimane a titolo definitivo in Calabria.

In difesa potrebbero inoltre giungere novità ad inizio settimana per Gabriele Ferrarini dalla Fiorentina, con il giovane pronto a ripartire dalla Serie B dopo la promozione in Serie A ottenuta con la maglia del Venezia.

La Salernitana su Simy

Potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni la cessione dell'attaccante Nwankwo Simy con destinazione Salernitana. Il club campano avrebbe superato la concorrenza del Maiorca e potrebbe garantire, oltre che un'offerta economicamente migliore, anche la possibilità di giocare in massima categoria, quella Serie A tanto voluta dallo stesso attaccante nigeriano.

Dopo cinque stagioni sembrerebbe dunque volgere al termine l'avventura della punta in rossoblù.

Al suo posto gli squali avrebbero già bloccato l'attaccante Sebastian Musiolik del Rakow, calciatore che lo scorso anno ha disputato la Serie B con la maglia del Pordenone mettendo a segno 6 reti in 31 presenze.

Le altre operazioni del Crotone

In porta il Crotone avrebbe ormai le idee chiare. A difendere i pali dovrebbe essere uno tra Nikita Contini e Wladimiro Falcone, gli squali paiono intenzionati ad attendere una decisione definitiva da parte della Sampdoria, prima di virare eventualmente sul calciatore del Napoli.

A centrocampo dal Sassuolo potrebbe arrivare a titolo provvisorio Marco Sala, di rientro dal prestito alla Spal. In attacco per ora non vi è nessuna novità in merito alla cessione di Junior Messias con il brasiliano che attende offerte concrete.