La Juventus nei prossimi giorni potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato estivo. Il recente arrivo a Torino dell'agente sportivo di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes potrebbe significare un clamoroso addio del portoghese alla società bianconera a pochi giorni dalla fine del mercato estivo. Una situazione non semplice da gestire per la società bianconera, che in caso di partenza di Cristiano Ronaldo dovrà trovare un sostituto di qualità. Il portoghese potrebbe non essere l'unica cessione pesante in questa sessione estiva. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera sarebbe pronta a valutare offerte per McKennie, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

In caso di addio del centrocampista americano arriverà un altro giocatore per rinforzare la mediana. Si è parlato di recente di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco e per Tanguy Ndombele del Tottenham. Nelle ultime ore però la Juventus avrebbe contattato l'agente sportivo di Axel Witsel per discutere di un eventuale trasferimento del belga alla società bianconera. Ci sarebbe già un'intesa sull'ingaggio, bisognerà eventualmente trovarne una con il Borussia Dortmund, società proprietaria del cartellino del giocatore.

Witsel possibile acquisto per il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe trovato un'intesa sull'ingaggio con Axel Witsel, che potrebbe essere il rinforzo per la mediana in caso di partenza di Weston McKennie. Il centrocampista belga va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Borussia Dortmund, proprio per questo potrebbe lasciare la società tedesca a prezzo vantaggioso.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ma il Dortmund potrebbe accettare anche un'offerta minore proprio perché rischia di perdere a parametro zero il giocatore alla fine della prossima stagione. Witsel sarebbe un profilo gradito da Massimiliano Allegri in quanto è un mediano che garantisce fisicità ma è bravo anche nell'impostazione di gioco.

Sarebbe quindi il profilo ideale da affiancare ai vari Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi potrebbe decidere di acquistare Witsel come eventuale sostituto di McKennie. La società bianconera però è a lavoro anche per il rinforzo nel settore avanzato se fosse confermato l'addio di Cristiano Ronaldo.

Si valutano diversi nomi, piace Anthony Martial del Manchester United, Mauro Icardi del Paris Saint Germain e Gabriel Jesus del Manchester City. Proprio con la società inglese potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo in Inghilterra e Gabriel Jesus a Torino.