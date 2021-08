La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. L'arrivo di Jorge Mendes a Torino ha alimentato ulteriori indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe trasferirsi al Manchester City dopo che Harry Kane ha confermato la permanenza al Tottenham. Potrebbe partire anche Weston McKennie, che ha molto mercato in Inghilterra e in Germania. Si parla di un suo possibile trasferimento al Tottenham, all'Everton o al Bayern Monaco. Se dovessero arrivare circa 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe acquistare un altro profilo di qualità per la mediana.

Si valutano diversi nomi, si va da Tanguy Ndombele, fino a Moussa Sissoko, Miralem Pjanic e Axel Witsel. Il preferito però sembra essere Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 del Monaco. La sconfitta nei preliminari di Champions League da parte dei francesi contro lo Shakhtar Donetsk potrebbe agevolare la cessione del francese, che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Sarebbe un profilo gradito da Allegri perché bravo a garantire equilibrio e impostazione di gioco.

Se parte McKennie potrebbe arrivare Tchouameni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Aurelien Tchouameni in caso di addio di Weston McKennie. Il centrocampista francese piace alla società bianconera e potrebbe partire per circa 30 milioni di euro.

Sarebbe un acquisto importante perché andrebbe a ringiovanire ulteriormente la rosa bianconera dopo gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. A questi potrebbe aggiungersi anche Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe essere la contropartita tecnica offerta dal Manchester City per l'eventuale acquisto di Cristiano Ronaldo.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 60 milioni di euro ma la società inglese potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle stagioni.

Il centrocampista Aurelien Tchouameni sarebbe il preferito per la mediana. Il suo arrivo però dipenderà dalla somma che potrebbe garantire l'eventuale cessione di McKennie.

Per questo Pjanic rimane un profilo gradito alla società bianconera, anche perché arriverebbe in prestito dal Barcellona. A differenza di Tchouameni però il catalano ha un ingaggio 'pesante': Miralem Pjanic attualmente guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione. In caso di approdo a Torino, potrebbe accontentarsi di circa 6 milioni di euro a stagione. Il francese invece potrebbe accettare uno stipendio sulla base di 3 milioni di euro a stagione. Intanto però la Juventus lavora anche alla cessione di alcuni giovani: Filippo Ranocchia potrebbe trasferirsi al Vicenza, Radu Dragusin al Cagliari.