La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per la rosa. La principale esigenza rimane quella di incrementare la qualità del centrocampo. Nei prossimi giorni dovrebbe essere definito l'acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo. L'incontro avvenuto il 13 agosto avrebbe avvicinato ulteriormente le parti: è probabile che si possa trovare l'intesa prima dell'inizio del campionato, previsto il 21 e 22 agosto.

Si parla anche del probabile arrivo di Miralem Pjanic, ma molto dipenderà dalla cessione di Aaron Ramsey. A proposito di partenze, la società bianconera sta cercando di alleggerire la rosa piazzando altrove anche dei giocatori ventenni.

Fra questi spiccano Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia che potrebbero trasferirsi in prestito in Serie B. Si starebbe lavorando anche alla cessione del trequartista tunisino Hamza Rafia, che i tifosi bianconeri ricorderanno per il gol decisivo in Coppa Italia contro il Genoa che, nella scorsa stagione, ha garantito la qualificazione ai quarti di finale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore dovrebbe trasferirsi in prestito allo Standard Liegi.

Rafia sarebbe vicino al trasferimento allo Standard Liegi

La Juventus sarebbe vicina alla cessione di Hamza Rafia. Il centrocampista tunisino dovrebbe passare in prestito allo Standard Liegi, squadra che milita nella Pro League, il massimo campionato belga.

Il 22enne avrebbe così la possibilità di giocare da titolare e di maturare esperienza.

Arrivato dal Lione nel 2019, ha giocato per due stagioni nella Juventus under 23 e adesso sembra pronto a fare un salto di qualità nella sua carriera. Rafia fa già parte della nazionale della Tunisia, con la quale finora ha disputato 11 partite.

Dopo aver fatto parte delle giovanili della Francia giocando con l'under 16 e 17, ha deciso di scegliere la Tunisia, Paese d'origine della sua famiglia. Rafia è nato infatti a Kalaat Senan, cittadina della nazione africana, prima di trasferirsi in Francia dove è entrato a far parte delle giovanili del Lione.

Il settore giovanile della Juventus

La Juventus ha acquistato diversi calciatori giovani in queste ultime settimane, andando così a rinforzare sia la Primavera che l'under 23. Sono arrivati Muharemovic, Solberg, Citi, Huijsen e Bandolo per la rosa allenata da Bonatti. Invece Zauli potrà contare sul nuovo attaccante ex Monaco Cudrig e sul centrocampista ex Chievo Verona Zuelli.

Inoltre nell'under 23 giocheranno anche alcuni ragazzi provenienti dalla Primavera bianconera della stagione 2020-2021. Fra questi c'è anche Matias Soulé, trequartista argentino classe 2003 che ha già disputato delle amichevoli estive con la Juventus, fornendo delle ottime prestazioni e segnando anche un gol.