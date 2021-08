Domenica 22 agosto alle 18:30 faranno il loro esordio nella Serie A 2021-2022 il Bologna (che giocherà in casa, allo stadio Renato Dall'Ara) e la neopromossa Salernitana.

I rossoblu di Sinisa Mihajlovic partono da favoriti secondo i bookmakers, ma la squadra granata punta ad ottenere un risultato positivo al suo ritorno nel massimo campionato dopo 22 anni di assenza.

Il Bologna viene da una stagione sottotono che non ha regalato particolari soddisfazioni ai tifosi. I rossoblu sono riusciti comunque ad ottenere la salvezza con un 12° posto in classifica a quota 41 punti.

La Salernitana, invece, proviene da un'annata esaltante, terminata con il secondo posto in Serie B e la promozione diretta alla categoria superiore. L'obiettivo di questa stagione è quello di dare il massimo per strappare la permanenza in Serie A.

Entrambe le squadre sono già scese in campo in questa stagione in Coppa Italia. Il Bologna ha perso per 4-5 contro la Ternana, mentre la Salernitana è riuscita a superare la Reggina per 2-0, qualificandosì così al turno successivo.

Come si presenta il Bologna alla prima gara della Serie A 2021-2022

Il Bologna non può permettersi di sbagliare la prima partita in casa di questo campionato contro la Salernitana. I rossoblu, infatti, sono chiamati a riscattare la deludente e precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Ternana.

L'obiettivo di quest'anno sarà ovviamente quello della salvezza, anche se la società, l'allenatore Mihajlovic e la squadra punteranno ad ottenere un piazzamento migliore rispetto a quello della stagione precedente.

In attacco non c'è più Rodrigo Palacio, che si è trasferito al Brescia, e al suo posto è stato acquistato Marko Arnautovic, accolto con grande gioia dai tifosi felsinei.

Come si presenta la Salernitana al suo ritorno in Serie A

La Salernitana ritorna nella massima Serie dopo 22 anni con in panchina Maurizio Castori che ha raggiunto la promozione diretta con la seconda posizione in cadetteria.

La compagine campana cercherà ovviamente di raggiungere la salvezza, e per farlo potrà contare sui due nuovi innesti Simy e Bonazzoli.

I granata proveranno fin da subito ad incamerare dei punti pesanti che possano permettergli di conquistare la permanenza in Serie A.

In occasione del match contro il Bologna, l'unico assente tra le fila dei campani sarà il centrocampista Di Tacchio per squalifica.

Probabili formazioni Bologna-Salernitana

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Bogdan; Zortea, M. Coulibaly, Capezzi, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Castori