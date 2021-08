Il Milan avrebbe messo nel mirino Bernardo Silva per potenziare la trequarti dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, passato all'Inter a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, sarebbe al lavoro per portare il suo assistito alla corte di Stefano Pioli.

La trattativa potrebbe ruotare intorno ad un prestito biennale da 17 milioni di euro, più un riscatto che andrebbe oltre i 30 milioni. Il club allenato da Pep Guardiola vorrebbe far cassa dopo l'acquisto di Grealish per avere così la possibilità di andare all'assalto di Harry Kane del Tottenham.

I dirigenti del Milan starebbero riflettendo sull'ipotesi Bernardo Silva.

Maldini e Massara, intanto, per rinforzare la schiera dei centrocampisti a disposizione di Pioli, starebbero puntando sul ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il Chelsea avrebbe aperto ad un prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan avrebbe già proposto un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con eventuale riscatto fissato intorno ai 7/8 milioni.

L'operazione sarebbe fondamentale in visto della partenza di Kessié per la prossima edizione della Coppa d'Africa, alla quale parteciperà anche Bennacer.

Il Napoli starebbe pensando di ingaggiare Miralem Pjanic

Il Napoli starebbe pensando a Miralem Pjanic. Il tecnico Luciano Spalletti avrebbe chiamato il regista bosniaco dicendosi pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo azzurro soprattutto dopo l'infortunio di Diego Demme.

Il problema però sarebbe rappresentato dall'ingaggio che percepisce l'ex Roma, pari a circa 8 milioni di euro all'anno. La somma che il Napoli andrebbe a versare potrebbe ridursi se il Barcellona accettasse di pagare al giocatore la metà dello stipendio. I due club potrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto.

Pjanic sarebbe seguito anche da Juventus e Fiorentina. I bianconeri, prima di tentare l'affondo, dovrebbero mettere a segno delle operazioni in uscita dopo l'arrivo dal Sassuolo di Manuel Locatelli. Potrebbe partire Aaron Ramsey, che sarebbe seguito dal Milan e da alcune società della Premier League. L'ostacolo però sarebbe l'ingaggio da 7 milioni di euro all'anno che l'ex Arsenal percepisce alla Juventus.

Il Napoli avrebbe iniziato a pensare a Pjanic dopo aver ricevuto un no dall'Inter per Matias Vecino. L'uruguaiano è stato confermato da Simone Inzaghi, nonostante diverse voci di mercato lo volessero ormai lontano dalla formazione nerazzurra. Il contratto dell'ex Fiorentina è in scadenza nel giugno del 2022 e, se non dovesse arrivare il rinnovo, andrebbe via nella prossima stagione a parametro zero.