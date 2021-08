L'Inter avrebbe trovato l'accordo per Andrè Onana. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il portiere dell'Ajax avrebbe accettato la corte dei dirigenti milanesi, che sarebbero pronti a mettere a segno un colpo a parametro zero per la prossima stagione. L'estremo difensore è attualmente squalificato fino al mese di novembre dopo una sanzione della Uefa, ma si svincolerà nel giugno 2022. I nerazzurri avrebbero battuto la concorrenza del Lione e sarebbero pronti ad affidare al calciatore l'eredità di Samir Handanovic, con il quale il classe 1995 collaborerà inizialmente, ad esempio come accaduto tra Buffon (riserva di lusso) e Szczesny (titolare non inamovibile) alla Juventus.

La Juventus penserebbe a Tolisso e Pjanic

La Juventus, invece, vorrebbe chiudere per il ritorno di Miralem Pjanic alla Continassa. Il Barcellona avrebbe fretta di cedere e potrebbe accettare di chiudere l'affare entro il termine della settimana. Il problema principale sarebbe legato all'ingaggio percepito attualmente dal Bosnia, per il quale dovrebbe collaborare anche la squadra catalana. Sarebbe, però, necessaria anche la rinuncia di un parte dello stipendio anche da parte dello stesso centrocampista, che intanto avrebbe già espresso il consenso al ritorno a Torino. Il Barcellona dovrebbe poi accettare una formula basata su un prestito biennale con diritto di riscatto.

Una nuova suggestione per potenziare il centrocampo della Juventus sarebbe Corentin Tolisso.

Il calciatore francese, secondo gli aggiornamenti provenienti dalla Bild, sarebbe in uscita dal Bayern Monaco, che deciderebbe di cederlo anche per un'offerta sui 10 milioni di euro dopo aver ingaggiato Sabitzer del Lipsia. Sulle sue tracce ci sarebbe, però, anche il West Ham.

La Juventus potrebbe puntare su di lui se dovesse sfumare l'ipotesi Manuel Locatelli, con cui sono in corso da settimane le trattative col Sassuolo.

Il centrocampista della nazionale italiana avrebbe già confermato di volere il trasferimento alla Continassa, ma non sarebbe stata ancora trovata la formula definitiva. Un nuovo incontro fra le due società è in programma nelle prossime ore.

Il club torinese dovrebbe mettere a segno anche delle cessioni per far quadrare i conti.

In uscita ci sarebbe Aaron Ramsey, che potrebbe finire al Milan per circa 8 milioni di euro. Il gallese è recentemente stato testato anche come playmaker davanti alla difesa da Massimiliano Allegri, ma potrebbe comunque partire se dovessero arrivare realmente due nuovi centrocampisti.