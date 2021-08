L'Inter è attesa da giorni importanti in tema calciomercato. In attesa dell'ufficialità dell'acquisto di Romelu Lukaku da parte del Chelsea, la società nerazzurra prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe essere Denzel Dumfries l'alternativa a Hakimi, trasferitosi al Paris Saint Germain. Il centrocampista olandese potrebbe arrivare dal Psv Eindhoven per circa 20 milioni di euro. Nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato l'acquisto di Edin Dzeko. La punta bosniaca dovrebbe arrivare per circa 2 milioni di euro e sottoscrivere un contratto da 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023.

Un acquisto che secondo l'ex portiere della Lazio Fernando Orsi rappresenta una soluzione particolare, considerando i 35 anni di Dzeko. Per il commentatore televisivo è Dusan Vlahovic l'acquisto giusto per il settore avanzato Per come gioca il tecnico Simone Inzaghi, Vlahovic-Lautaro Martinez rappresenterebbero le punte ideali dell'Inter.

Vlahovic-Lautaro Martinez punte ideali per Inzaghi

"Se prendi Vlahovic apri un progetto, con lui e Lautaro Martinez stai bene per anni e hai la possibilità di vederli crescere". Queste le dichiarazioni di Orsi in riferimento al settore avanzato ideale per l'Inter. La punta serba infatti per caratteristiche tecniche si integrerebbe bene con l'argentino. In merito invece all'interesse dell'Inter per Zapata il commentatore televisivo ha aggiunto: "Sembra che per il colombiano meno di 50 milioni di euro non bastino, dovessi fare uno sforzo del genere andrei su Vlahovic".

L'ex giocatore ha parlato anche del possibile arrivo di Joaquin Correa della Lazio, che però ha sempre giocato come seconda punta. Sarebbe quindi un giocatore simile a Lautaro Martinez almeno nella posizione in campo. Ha infatti sottolineato: "Correa è un'alternativa quando manca Lautaro Martinez, ma la società in quel ruolo ha altri giocatori come Alexis Sanchez".

Fernando Orsi sul campionato italiano

L'ex portiere ha voluto parlare anche delle altre società che lottano per vincere il campionato nella stagione 2021-2022. Secondo Orsi il Milan è una di quelle che si è rinforzata meglio, acquistando un ottimo portiere come Mike Maignan e la punta Olivier Giroud. Infine se dovesse arrivare Florenzi ed un trequartista centrale, il Milan potrebbe avere una rosa competitiva per vincere il campionato.

Anche il Napoli potrebbe dire la sua, soprattutto se dovesse arrivare il prolungamento di contratto di Lorenzo Insigne. Tuttavia, secondo il commentatore televisivo la società campana dovrebbe acquistare almeno due giocatori per poter essere a livello di quelle che lottano per il campionato.