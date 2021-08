Il Milan è alla ricerca di un trequartista che possa sostituire l'ormai ex Hakan Calhanoglu, il quale in questa sessione di mercato è passato all'Inter.

Negli ultimi giorni si è venuta a creare una situazione dal punto di vista del Calciomercato alquanto particolare, in quanto si potrebbe creare un sostanziale "intreccio" di mercato tra Inter, Milan e Chelsea.

Lukaku vicino a firmare per il Chelsea con il tifo del Milan

Il Milan starebbe indirettamente "facendo il tifo" per il trasferimento di Lukaku in Inghilterra al Chelsea. Il motivo è molto semplice, infatti se il trasferimento del centravanti belga andasse a buon fine, il Chelsea si troverebbe costretto a liberare un posto nella rosa, con due probabili giocatori che sarebbero in uscita: Abraham e Ziyech.

Il primo è attualmente alla ricerca di una nuova squadra, con vari club d'Europa che sarebbero interessati, fra cui l'Atalanta, l'Arsenal, il West Ham e l'Aston Villa.

Invece Hakim Ziyech è da tempo osservato speciale del Milan, che sarebbe pronto a sferrare un primo tentativo d'attacco per portare il giocatore in rossonero.

Il Milan vorrebbe Ziyech dal Chelsea, Maldini sarebbe pronto a trattare

L'esterno offensivo marocchino Ziyech rappresenterebbe la prima scelta per occupare il ruolo della trequarti rossonera. A favorire l'operazione sarebbe anche l'ottimo rapporto che vi è tra i due club, con il Milan che proverebbe ad avanzare una richiesta di prestito biennale con diritto di riscatto.

Al tempo stesso il club inglese valuterebbe l'opportunità di inserire all'interno della trattativa una richiesta per il contro-riscatto del giocatore, come ha peraltro fatto il Real Madrid con Brahim Diaz.

Il piano B del Milan è rappresentato dallo sloveno Josip Ilicic

Da tempo Gasperini, tecnico dell'Atalanta, non riterrebbe più al centro del progetto tecnico il trequartista sloveno Josip Ilicic.

Secondo alcune indiscrezioni lo sloveno sarebbe vicino all'approdo al Milan con un affare che si potrebbe aggirare fra i quattro e i sei milioni di euro.

Ad avvalorare ancor di più l'ipotesi di una sua cessione c'è stata la mancata convocazione per l'amichevole tra i bergamaschi e il West Ham United.

Il trasferimento al Milan sarebbe molto gradito anche dal giocatore sloveno, che per ragioni familiari non vorrebbe allontanarsi troppo da Bergamo, inoltre gradirebbe continuare a giocare in Champions League.