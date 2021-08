Il Milan continua a voler investire nel calciomercato. La società rossonera è in particolare alla ricerca di un giovane attaccante, di un trequartista e di un terzino destro che possa ricoprire il ruolo di vice-Calabria.

I rossoneri continuano a guardare con molta attenzione in casa del Real Madrid dopo l'ingaggio di Brahim Diaz. In particolare fra i blancos piacerebbero Odriozola e Isco.

Il Milan guarda con interesse in casa del Real Madrid

Nella giornata di domenica 8 agosto si svolgerà un'amichevole tra il Milan e il Real Madrid in vista dell'inizio del campionato, ma secondo molte testate giornalistiche questa anche sarà l'occasione per i due club per parlare anche di Calciomercato.

In particolare i rossoneri hanno messo nel mirino da tempo il trequartista spagnolo delle Merengues Isco, che non avrebbe convinto il tecnico Carlo Ancelotti ed è quindi sul mercato con una valutazione che si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, la quale potrebbe peraltro diminuire, visto che il giocatore è all'ultimo anno di contratto (scade a giugno 2022).

Per quanto riguarda la società milanese è da segnalare l'interesse anche per un altro calciatore madrileno: Alvaro Odriozola. Il difensore basco classe '95 ricopre il ruolo di terzino destro ed è un profilo molto interessante, anche perchè sarebbe l'alternativa al ritorno di Diogo Dalot, il portoghese del Manchester United, che non pare molto propenso per il trasferimento.

L'Udinese sorprende Juventus e Milan: è a un passo dall'acquisto di Samardzic

Nelle scorse ore è arrivata una notizia piuttosto inaspettata che ha spiazzato un po' tutti, infatti l'Udinese è a un passo dalla chiusura della trattativa per l'acquisto del giovane centrocampista tedesco classe 2002 Lazar Samardzic del Lipsia.

Secondo Sky Sport, il club friulano avrebbe trovato l'intesa sia con il giocatore che con il club tedesco per il trasferimento a titolo definitivo, con un prezzo di 3 milioni di euro più una percentuale su un' eventuale rivendita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il trequartista classe 2002 sarebbe atteso nelle prossime ore dall'Udinese per le consuete visite mediche e poi la firma sul contratto.

Il giocatore interessava da tempo anche al Milan e alla Juventus. Ma a quanto pare i friulani sono riusciti a vincere la concorrenza delle due big del campionato italiano, assicurandosi così il centrocampista tedesco, il quale piaceva anche al Barcellona.