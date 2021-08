Il Milan di Stefano Pioli continua a muoversi sul mercato, infatti la società rossonera - dopo aver completato vari acquisti come Giroud, Brahim Diaz e Ballo-Touré - continua ad avere nel mirino vari giocatori per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Si tratta per Dalot, ma il piano B è Santiago Arias

Per il ruolo di vice-Calabria come terzino destro il Milan sta pensando ancora a Diego Dalot che può ritornare a Milano attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, ma al momento il Manchester United, che ne detiene il cartellino, non sembra intenzionato a cedere il giocatore.

L'alternativa al portoghese al momento, stando a ciò che viene riportato dai quotidiani spagnoli, è il colombiano Santiago Arias, calciatore che milita in Spagna nell'Atletico Madrid, ma sarebbe in uscita dal club campione di Spagn

Identikit del giocatore Santiago Arias

Santiago Arias è un difensore colombiano classe 1992 che gioca con la maglia dell'Atletico Madrid ed è nel giro della propria Nazionale. Arias è un terzino dotato di buona tecnica e di una buona velocità.

Cresce calcisticamente nell'Equidad (club colombiano), per poi trasferirsi in Portogallo allo Sporting Lisbona, successivamente passa al PSV Eindhoven dove colleziona 136 presenze e 9 goal. Nel 2018 si trasferisce all'Atletico Madrid dove in due anni colleziona 39 presenze e un goal.

Nel 2020 viene girato in prestito al Bayer Leverkusen.

Nel suo palmares vanta tre campionati olandesi, due supercoppe dei Paesi Bassi e una Supercoppa Europea.

Milan-Isco, si può fare

Intanto sempre dalla Spagna continuano ad insistere le voci che parlano di un forte interesse del Milan per il trequartista del Real Madrid Isco

I rossoneri sono ancora alla ricerca di un trequartista che possa in qualche modo affiancare Brahim Diaz.

Isco ha un contratto che durerà ancora per un anno con il Real Madrid, ma alla ricerca di una nuova avventura dove poter essere titolare e protagonista.

L'idea dei rossoneri sarebbe quella di spalmare il contratto di Isco su vari anni per convincerlo ad abbassare lo stipendio che percepisce tutt'ora con le Merengues pari a 6,5 milioni di euro a stagione.

Il Real ha reso noto che il cartellino del giocatore costa 20 milioni di euro, ma probabilmente questo prezzo è destinato a scendere in quanto Isco è all'ultimo anno di contratto.

Un'occasione per discutere dell'affare potrebbe essere l'amichevole tra i due club, in programma questa domenica 8 agosto a Klagenfurt, in Austria.