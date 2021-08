Inizia la settimana decisiva per l’affare Locatelli, con la Juventus che deve accelerare per portare a termina la trattativa. La società bianconera valuta altre alternative, con Bakayoko che sarebbe il favorito ad approdare a Torino.

L’incontro per Locatelli

In settimana le due società si incontreranno nuovamente, con la Juventus che dovrà proporre un’offerta che possa soddisfare le richieste del Sassuolo. Nei giorni scorsi Pavel Nedved aveva ribadito in diretta tv il proprio pensiero sull’offerta presentata ai neroverdi, che secondo il vicepresidente bianconero sarebbe congrua al valore del calciatore.

Le due società si sono date appuntamento in settimana per un nuovo incontro. La Juventus deve accelerare se vuole portare a Torino Locatelli, in una settimana che potrebbe essere la deadline per l’affare. Dunque si attende il nuovo meeting tra le parti, con il Sassuolo che attenda l’offerta giusta per lasciare andare il proprio calciatore.

Il profilo di Bakayoko

Nel frattempo la Juventus corre ai ripari, coprendosi le spalle nel caso in cui l’affare Locatelli non dovesse andare a buon fine. Tra i vari nomi sondati spicca quello di Bakayoko, centrocampista francese in forza al Chelsea che nelle scorsa stagione aveva militato nel Napoli di Gattuso. Il giocatore non rientra tra i piani di Tuchel, spingendo per un addio sempre più certo.

La Juventus ha avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, preparandosi all’eventuale fumata nera per Locatelli. Il giocatore francese ha già dato disponibilità al trasferimento in bianconero. Bakayoko è un mediano molto solido, capace di svolgere una grande fase difensiva. Nella scorsa stagione però ha mostrato tutti i propri limiti tecnici, commettendo spesso errori banali.

Gli altri nomi

Oltre al nome di Bakayoko, la società bianconera osserva la situazione di altri due registi. Il primo nome è quello di Miralem Pjanic, sempre più desideroso di tornare a Torino. La Juventus aspetta, mentre il centrocampista ha già dato disponibilità totale al ritorno. Il bosniaco è disposto a tutto pur di poter ritornare in maglia bianconera.

L’altro nome monitorato è quello di Leandro Paredes, mediano argentino del PSG. Il giocatore è da tempo cercato dalla Juventus, che da diversi anni ormai prova a portarlo a Torino. Al momento ci sono stati solo dei contatti informativi tra le parti, con la Juventus che aspetta l’evolversi delle varie situazioni.

La soluzione in casa

Max Allegri è intervenuto nei giorni scorsi ai microfoni di Sky, descrivendo Aaron Ramsey come un eventuale regista della Juventus. Per il tecnico toscano, il giocatore ha tutte le carte in tavola per prendere le chiavi in mano del centrocampo. Dunque occhio alle sorprese, che in casi estremi potrebbero trasformarsi in certezze.