Il mese di agosto potrebbe essere caratterizzato da diverse trattative di mercato importanti.

Il Tottenham, di cui da poche settimane cura il mercato Fabio Paratici, potrebbe rinforzare in maniera importante la propria rosa: si parla ad esempio di un interesse concreto per Christian Romero, difensore dell'Atalanta, protagonista di una grande stagione 2020-2021 e vincitore della Coppa America con la nazionale dell'Argentina. La società bergamasca ancora deve riscattarlo dalla Juventus per circa 16 milioni di euro, diritto utilizzabile entro giugno 2022.

Potrebbe però definire l'acquisto a titolo definitivo già durante questo Calciomercato estivo, per poi cederlo a una delle società interessate. Sul giocatore infatti ci sarebbe non solo il Tottenham, ma anche il Barcellona, che vorrebbe però cedere dapprima i difensori Umtiti e Lenglet.

Il Barcellona sarebbe interessato a Romero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche il Barcellona starebbe valutando l'acquisto di Christian Romero. Tale operazione di mercato sarebbe finanziata dalle eventuali cessioni di Umtiti e di Lenglet. Pare difficile però che la società catalana provi ad acquistare l'argentino a titolo definitivo, per le difficoltà economiche che la stanno riguardando. Per questo starebbe valutando la possibilità di un investimento in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.

L'Atalanta però vorrebbe monetizzare dalla sua partenza, non è un caso che recentemente avrebbe rifiutato un'offerta da 55 milioni di euro per l'argentino. Vorrebbe infatti almeno 60 milioni di euro. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire l'evoluzione della situazione riguardante Christian Romero. In caso di cessione l'Atalanta potrebbe poi acquistare come sostituto Merih Demiral, che la Juventus valuta circa 40 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il resto del mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, la Juventus lavora ad altre possibili partenze. Potrebbe partire anche Rugani che interessa a Maurizio Sarri, ma anche Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Il nazionale italiano va in scadenza di contratto a giugno 2022. Il rischio quindi è che in caso di mancato rinnovo contrattuale possa lasciare la Juventus a parametro zero alla fine della prossima stagione. Il centrocampista gallese invece potrebbe trasferirsi in Inghilterra.