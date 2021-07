La Juventus, da diverse settimane, è sulle tracce di Manuel Locatelli. I bianconeri ne hanno già parlato con il Sassuolo e nelle ultime ore le parti sarebbero più vicine. Stando a quanto afferma Sportmediaset, la fumata bianca sarebbe in arrivo. Infatti, il club neroverde avrebbe tenuto in considerazione la volontà di Locatelli di trasferirsi a Torino e avrebbe deciso di rinunciare alla richiesta dei 40 milioni cash. Il Sassuolo avrebbe aperto anche alla possibilità di inserire una contropartita tecnica e il nome individuato sarebbe quello di Radu Dragusin.

L'eventuale arrivo di Locatelli non escluderebbe, però, il ritorno di Miralem Pjanic.

La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo

Manuel Locatelli è il desiderio di mercato della Juventus e il club bianconero sarebbe più vicino al suo acquisto. Ma la Vecchia Signora sarebbe anche sulle tracce di Miralem Pjanic che sarebbe in uscita dal Barcellona. Il bosniaco potrebbe arrivare solo in caso di una cessione a centrocampo e il nome che potrebbe lasciare la Juventus è quello di Ramsey. Il gallese non sarebbe al centro del progetto bianconero e la società starebbe cercando di piazzarlo altrove. Dunque, la trattativa per Pjanic potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Il bosniaco pur di tornare a Torino sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio.

Inoltre, Massimiliano Allegri starebbe spingendo per poter avere nuovamente a disposizione Miralem Pjanic. Il bosniaco era il faro della prima Juve di Allegri e la speranza del tecnico livornese sarebbe quella di poter contare nuovamente sulle sue qualità.

Molti giocatori ancora in vacanza

In attesa di avere degli sviluppi sul mercato, la Juventus lavora alla Continassa per preparare l'esordio in campionato.

Massimiliano Allegri, però, non ha ancora a disposizione i nazionali che rientreranno nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni ci sarà il rientro di Szczesny. Mentre il 25 luglio Cristiano Ronaldo lascerà Mallorca, dove si trova in vacanza, per tornare a Torino. CR7 il 26 luglio tornerà in campo al JTC. Per rivedere gli azzurri ci vorrà ancora qualche settimana visto che il loro rientro è atteso ad agosto e adesso si stanno godendo le vacanze.

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci stanno trascorrendo le ferie insieme e si trovano in Sardegna. Mentre Federico Bernardeschi fresco sposo si trova a Marina di Carrara con la moglie Veronica e le loro due figlie Deva e Lena. Anche Federico Chiesa si trova in Toscana e non si trova a grande distanza dal compagno di squadra. Infatti, l'esterno classe '97 sta trascorrendo le ferie a Forte dei Marmi insieme alla fidanzata Benedetta.