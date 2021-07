La Juventus è attesa da settimane importanti in tema Calciomercato. La società bianconera sta lavorando non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla, considerando che attualmente ci sono quasi 30 giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri. Ci sono almeno sette giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Fra questi spiccherebbe il difensore Merih Demiral, che vorrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale per giocare titolare. Già nella scorsa stagione è stato considerato l'alternativa ai vari Bonucci, de Ligt e Chiellini.

Per questo vorrebbe trovare una società che possa garantirgli la titolarità. In questi giorni si è parlato di un interesse concreto del Borussia Dortmund e dell'Atalanta per il giocatore, valutato circa 40 milioni di euro dalla società bianconera. Sembra probabile che possa arrivare un'offerta per il giocatore da parte delle società interessate. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli agenti sportivi del calciatore lo avrebbero offerto al Barcellona.

Demiral, idea Barcellona

Secondo la stampa spagnola, Demiral sarebbe stato offerto anche al Barcellona. Gli agenti sportivi del difensore avrebbero provato a valutare un eventuale interesse della società catalana per il giocatore. Il tecnico Koeman non avrebbe però chiesto l'acquisto del difensore, che a questo punto potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund o all'Atalanta.

Si è parlato di una possibile offerta della società tedesca da 30 milioni di euro per Demiral. Per quanto riguarda invece i bergamaschi, nei prossimi giorni potrebbe essere definita la cessione di Romero. Se dovessero arrivare circa 60 milioni di euro richiesti dall'Atalanta per il difensore, parte di questi potrebbero essere utilizzati proprio per l'acquisto di Merih Demiral.

La Juventus potrebbe cedere anche Daniele Rugani durante il calciomercato estivo. Sul difensore toscano ci sarebbe l'interesse della Lazio.

Il mercato della Juventus

Con le possibili cessioni di Demiral e Rugani la Juventus potrebbe acquistare un difensore. Sembrerebbe essere certo invece l'acquisto di almeno un centrocampista, due in caso di cessione di Ramsey.

Locatelli e Pjanic sarebbero i giocatori graditi dalla società bianconera per rinforzare la mediana. Dovrebbe inoltre essere acquistata anche una punta. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe trovato un'intesa contrattuale con Kaio Jorge, giocatore del Santos.