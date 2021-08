L'ormai storico dualismo Leo Messi-Cristiano Ronaldo potrebbe diventare un affare da "sceicchi". Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha già messo a segno il colpo per eccellenza di questo mercato estivo 2021: l'acquisto di Messi dal Barcellona. Dall'Inghilterra, però, potrebbe arrivare la risposta di Mansour bin Zayd Al Nahyan, proprietario del Manchester City, il quale nelle battute conclusive del Calciomercato potrebbe prelevare dalla Juventus CR7.

Il campione portoghese già da qualche mese avrebbe chiesto al suo procuratore, Jorge Mendes, di trovargli una nuova sistemazione che gli possa permettere di lasciare la Juventus.

Finora però ci sarebbero state poche chance per il cinque volte Pallone d'oro che, nel frattempo, con estrema professionalità si sta allenando con la squadra di Allegri e di recente è tornato a rivolgersi ai tifosi bianconeri sui social, scrivendo su Instagram dopo l'amichevole del 14 agosto contro l'Atalanta: "Grazie per il supporto, forza Juve".

CR7 e il Manchester City

Nel frattempo Mendes è a Londra per occuparsi di alcune trattative di mercato, e sembra che abbia approfittato del suo soggiorno londinese per contattare Mansour. L'agente starebbe cercando di convincere lo sceicco-patron del Manchester City ad investire su Cristiano Ronaldo, facendo leva sul recente trasferimento di Messi al Psg del multi-milionario qatariota Al-Khelaifi.

I costi dell'operazione sarebbero contenuti (soprattutto tenendo conto delle disponibilità economiche del proprietario dei Citizens) perché il contratto del campione portoghese con la Juventus è in scadenza nel giugno del 2022, dunque i bianconeri non potrebbero spingersi troppo oltre nella richiesta economica per la cessione.

Pare che Mansour abbia deciso di riflettere sulla prospettiva di portare Cristiano Ronaldo al City of Manchester Stadium, dove avrebbe come allenatore il grande rivale del suo passato al Real Madrid, ovvero l'ex tecnico del Barcellona Guardiola.

Ancelotti in pressing per avere Cristiano Ronaldo al Real Madrid

L'ipotesi Paris Saint-Germain nel futuro di Cristiano Ronaldo non sarebbe sfumata del tutto.

Molto potrebbe dipendere da Mbappé: se il centravanti francese dovesse riuscire ad arrivare alla rottura con la compagine parigina per accasarsi al Real Madrid già in questa sessione estiva del calciomercato, Al-Khelaifi allora potrebbe rompere gli indugi e piombare su CR7 per costituire il tridente dei sogni per il suo Psg formato da Messi, Neymar e proprio il fuoriclasse di Madeira.

Intanto, dalla Spagna rimbalza un'altra indiscrezione che parla di un Carlo Ancelotti desideroso di riabbracciare Cristiano Ronaldo. L'allenatore emiliano, tornato da poche settimane sulla panchina del Real Madrid, starebbe spingendo con la società di Florentino Perez per riportare al Bernabeu l'attuale numero 7 della Juventus.

Il calciatore, dal canto suo, sarebbe lieto non solo di tornare alla "casa blanca", ma anche di ritrovare Ancelotti, con il quale è in ottimi rapporti.

Attenzione, però, a ciò che potrebbe accadere in Inghilterra, sponda Manchester City: ad oggi si tratterebbe solo di contatti fra le parti (Mansour e Mendes), ma quando si tratta delle ingenti disponibilità economiche degli "sceicchi" del calcio, la sorpresa può sempre essere dietro l'angolo.