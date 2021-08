Lunedì 23 agosto alle ore 20:45 si giocherà Sampdoria-Milan, incontro valido per il 1° turno di Serie A 2021/22. I blucerchiati, nella stagione precedente, hanno raggiunto un onorevole nono posto in classifica, per merito dei 52 punti ottenuti (-10 dal piazzamento in Conference League). I rossoneri, invece, si sono piazzati in seconda posizione con 79 punti all'attivo subito dietro i cugini dell'Inter, dopo essere stati campioni d'inverno.

Statistiche: le ultime cinque volte che Sampdoria e Milan si sono affrontate nel campionato italiano vedono il Diavolo in leggero vantaggio, con due vittorie ottenute contro una dei blucerchiati, mentre due incontri son terminati in parità.

Sampdoria, gara d'esordio per D'Aversa sulla panchina ligure

Mister D'Aversa e la sua Sampdoria potranno contare sulla totalità della rosa a disposizione per il match contro i rossoneri. L'allenatore ex Parma potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Audero come estremo difensore. Quartetto che potrebbe essere formato, almeno inizialmente, da Augello e Bereszynski nel ruolo di terzini e la coppia Ferrari-Colley che si piazzerà al centro del reparto arretrato. A formare la linea mediana, assieme a Thorsby, vi sarà il ballottaggio tra Adrien Silva ed Ekdal, col calciatore svedese classe '89 che pare leggermente favorito per una maglia da titolare. Candreva, Verre e Damsgaard, in ultimo, dovrebbero comporre la trequarti dei liguri, mentre Quagliarella avrà ottime chance di essere il vertice offensivo.

Milan, possibile debutto per Maignan e Giroud dal 1'

Stefano Pioli e il suo Milan, dopo la convincente cavalcata dello scorso campionato conclusasi con un secondo posto, si appresteranno ad affrontare la Sampdoria sapendo che, in questa stagione, riapproderanno dopo sette anni in Champions League. Per partire al meglio, il tecnico rossonero potrebbe optare per lo speculare 4-2-3-1, con Maignan in porta.

La retroguardia avrà presumibilmente come interpreti Calabria sul fronte destro e Theo Hernandez sul versante sinistro, mentre Tomori e Kjaer saranno i difensori centrali. Considerata l'assenza di Kessie per squalifica, la mediana dovrebbe essere composta da Bennacer e Tonali. I trequartisti che partiranno dal primo minuto saranno, con ogni probabilità, Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic, i quali agiranno a supporto del neo acquisto Giroud.

Ibrahimovic salterà il match causa squalifica.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan:

Sampdoria (4-2-3-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Ekdal (Adrien Silva), Thorsby, Candreva, Verre, Damsgaard, Quagliarella. Allenatore: D'Aversa.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic, Giroud. Allenatore: Pioli.