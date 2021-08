Sabato 21 agosto alle ore 18:30 ci sarà Inter-Genoa, gara inaugurale della stagione di Serie A 2021/22. I nerazzurri sono i detentori del titolo dell'ultimo campionato, con 91 punti ottenuti (+12 dal Milan in seconda posizione) e la migliore difesa del torneo, avendo incassato soltanto 35 reti in 38 giornate. Il Grifone, invece, ha raggiunto un'agevole salvezza con in panchina Davide Ballardini, confermato anche in questa stagione, grazie ai 42 punti totalizzati che gli sono valsi un rassicurante +9 dalla zona retrocessione.

Statistiche: il 17 febbraio 2018 è l'ultima volta in cui il Genoa ha sconfitto l'Inter in Serie A, vincendo la gara per 2-0.

Inter, possibile debutto per Dzeko come unica punta

Simone Inzaghi e la sua Inter si appresteranno ad affrontare questo primo incontro di Serie A sapendo di non poter fare affidamento sulle prestazioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, venduti rispettivamente al Chelsea e al Psg. Il tecnico ex Lazio, per la sua prima panchina nerazzurra, potrebbe schierare il 3-5-1-1, con Handanovic a difesa dei pali. Il terzetto arretrato dovrebbe essere composto da Skriniar, Bastoni e De Vrij. In mezzo al campo, invece, Darmian e Perisic dovrebbero agire come esterni, mentre Barella, Brozovic e Sensi saranno probabilmente gli interpreti centrali del reparto. Calhanoglu, neo acquisto strappato ai cugini del Milan a parametro zero, avrà buone chance di essere il trequartista titolare.

Dzeko, infine, potrebbe essere l'unica punta nerazzurra del match. Lautaro Martinez salterà l'incontro perché dovrà scontare una giornata di squalifica.

Genoa, Destro e Pandev per provare a scardinare la retroguardia interista

Mister Ballardini e il suo Genoa si troveranno al cospetto dei Campioni d'Italia 20/21 e, per una squadra che lotterà probabilmente per non retrocedere, l'inizio non sarà dei più agevoli.

Il tecnico ex Palermo potrebbe optare per il 3-4-1-2, con Sirigu in porta. Biraschi, Radovanovic e Criscito, invece, dovrebbero comporre la linea difensiva rossoblu. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Sabelli, Badelj, Hernani e Czyborra. Agudelo, infine, avrà ottime possibilità di essere il trequartista titolare dell'incontro, agendo alle spalle del tandem d'attacco composto dall'ex Pandev e Destro.

Bani e Behrami non saranno del match causa squalifica.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa:

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Sabelli, Badelj, Hernani, Czyborra; Agudelo; Destro, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini.