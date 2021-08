Il calciomercato del Milan è tutt'altro che chiuso, visto che la dirigenza rossonera deve ancora sostituire Hakan Calhanoglu, il quale si è accasato all'Inter a parametro zero.

L'opzione più economica potrebbe essere rappresentata da Rafinha, brasiliano ex Inter del Paris Saint-Germain, il quale potrebbe arrivare per 5 milioni di euro.

Maldini e Massara starebbero seguendo anche altri giocatori, infatti in vetta alle loro preferenze ci sarebbero Isco del Real Madrid e Miralem Pjanic del Barcellona, entrambi in uscita dalle rispettive squadre.

Rafinha potrebbe essere un'occasione di mercato per il Milan

Il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha dato un aggiornamento sulle strategie di mercato del Milan. In particolare ha menzionato Rafinha che potrebbe tornare utile nel ruolo di trequartista.

Il telecronista milanese ha affermato che "ci sono tanti elementi" che gli fanno pensare che possa essere il nome più caldo. Il 28enne brasiliano (con cittadinanza spagnola) può giocare in due ruoli, essendo capace di destreggiarsi sia come numero 10 che come centrocampista centrale.

Il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, essendo ormai un esubero al Paris Saint-Germain che potrebbe anche accettare di girarlo in prestito.

Rafinha ha una certa esperienza internazionale, avendo giocato anche in Champions League ed essendo stato un calciatore del Barcellona. Inoltre nel 2018 ha fatto parte del campionato italiano per sei mesi con la maglia dell'Inter.

Calciomercato Milan, Pjanic vorrebbe tornare in Serie A

Nel giugno dello scorso anno, la Juventus ha ceduto al Barcellona Pjanic in cambio di Arthur Melo.

Il centrocampista bosniaco però non è riuscito ad ambientarsi in Catalogna, infatti ha perso quasi subito il posto da titolare, e nella Liga ha raccolto appena 19 gettoni di presenza senza mai andare in gol. Per questo motivo, il regista 31enne vorrebbe lasciare il Barça e gradirebbe un ritorno in Serie A.

Il giornalista spagnolo Gerard Romero di Esports RAC1 - emittente vicina al Barcellona - su Twitter ha scritto che la società catalana sarebbe decisa a cedere sia Pjanic che il difensore Samuel Umtiti entro il 31 agosto, giorno nel quale chiuderà la sessione estiva del mercato.

Inoltre ha aggiunto che il centrocampista bosniaco starebbe aspettando che si faccia avanti una tra Juventus e Milan, mentre Umtiti vorrebbe tornare in Francia.

Umtiti de Francia#mercato @EsportsRAC1 — Gerard Romero (@gerardromero) August 16, 2021

Calciomercato Milan: negli ultimi giorni si potrebbe tentare l'assalto a Isco

Il Milan sta monitorando il mercato per dare a Stefano Pioli dei rinforzi di qualità soprattutto sulla trequarti. Isco sarebbe disposto a lasciare il Real Madrid già in questa finestra del Calciomercato. La compagine rossonera potrebbe essere per lui l'ambiente ideale perché vi troverebbe due ex compagni di squadra, Brahim Diaz e Theo Hernandez, e anche Samu Castillejo al quale è legato da un bel rapporto di amicizia.

Nonostante le dichiarazioni di stima di Carlo Ancelotti, Isco vorrebbe andar via dalla Spagna non solo per motivi personali ma anche per rilanciare la sua carriera.

La dirigenza milanista, per quanto riguarda il trequartista iberico, avrebbe scelto una strategia di attesa: Maldini e Massara starebbero infatti aspettando gli ultimi giorni del mercato per provare ad acquisire il cartellino di Isco a "costo di saldo". Il Real Madrid, infatti, avendo l'esigenza di fare cassa, potrebbe abbassare le sue pretese iniziali.