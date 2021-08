Ora è ufficiale: Jack Grealish è un nuovo giocatore del Manchester City. Il trequartista classe 1995 si trasferirà per 100 milioni di sterline (117 milioni di euro) dall'Aston Villa ai Citizen, diventando così il trasferimento più costoso della storia della Premier League: è stato superato quello che portò Pogba allo United (104 milioni di euro).

Per adesso, è il colpo dell'estate: Pep Guardiola lo ha richiesto espressamente e lo ha ottenuto.

Ora Grealish, ormai ex capitano dell'Aston Villa e idolo indiscusso dei tifosi inglesi a Euro2020, dovrà fare quel salto di qualità che lo potrebbe consacrare definitivamente nell'élite del calcio europeo.

Guardiola, invece, dovrà occuparsi di due aspetti: quello sul campo, ovvero inserirlo nel suo sistema di gioco e, soprattutto, fuori dal rettangolo verde, cercando di gestire il carattere, non propriamente tranquillo, del ragazzo di Birmingham.

Chi è Jack Grealish

Ma chi è Jack Grealish? Nato a Birmingham nel 1995 da una famiglia d'origine irlandese, cresciuto a pane e "football", tifosissimo dell'Aston Villa fin da piccolo, squadra in cui ha militato dal 2001, dai pulcini fino a diventare capitano e leggenda della prima squadra.

Jack è un personaggio cult e lo si vede anche dal look: capelli sempre perfetti, sistemati indietro con gel e cerchietto, sopracciglia disegnate, pizzetto sbarazzino e il suo inconfondibile sguardo da star.

In campo, inoltre, tiene i calzettoni abbassati, i parastinchi misura bambino e quella sottomaglia a maniche lunghe, indipendentemente dalla stagione.

Il carattere di Grealish

Secondo molti ha un aspetto "alla Beckham" e delle caratteristiche "alla Gascoigne", la sua classe ed eleganza all'interno del rettangolo verde sono direttamente proporzionali alla sregolatezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Soprannominato Jack "The Lad", il ragazzino, oppure "Bad Boy", la classica etichetta incollata a un talento cristallino, ma dal carattere forse eccessivamente esplosivo.

Jack Grealish è in grado di dribblare metà squadra e finalizzare sotto l'incrocio ed è altrettanto capace di posticipare una conferenza stampa perché ha una partita di freccette al pub o, ancora, è in grado di mandare in porta un compagno con l'esterno in "no look".

Il ruolo in campo e lo stipendio di Grealish

In campo, Grealish, ha sempre incantato. Lui accarezza la palla, detta il gioco, i tempi, dribbla, ri-dribbla, tira, passa, palleggia.

Grealish gioca dove vuole lui: quella del trequartista è la posizione che predilige, ma si allarga anche verso sinistra per rientrare, viene incontro per puntare, insomma, Jack vuole la palla fra i piedi, poi, decide lui. Con Guardiola, nel suo 4-3-3, inizierà probabilmente da sinistra, per poi magari accentrarsi quando ci sarà l'occasione e potrà crescere anche nei movimenti senza palla e nei tagli dentro.

Con il Manchester City, Jack ha firmato un contratto da sei anni, da 300.000 sterline a settimana (ossia 1.2 milioni al mese, quindi 14.4 l'anno), ha scelto la maglia numero 10.