La Juventus già nei prossimi giorni potrebbe definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tutto dipenderà dall'eventuale permanenza o non di Cristiano Ronaldo nella società bianconera. Se dovesse rimanere potrebbe arrivare una quarta punta giovane ad integrare il settore avanzato. Se invece dovesse lasciare Torino i bianconeri potrebbero acquistare un giocatore di esperienza internazionale. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sarebbe anche Antoine Griezmann. La punta francese con gli arrivi al Barcellona di Aguero e Depay potrebbe diventare una riserva della squadra catalana.

Una situazione che non favorirebbe gli spagnoli dal punto di vista economico (in quanto si svaluterebbe il prezzo del cartellino del giocatore) ma anche lo stesso francese. Griezmann vorrebbe essere parte integrante della nazionale francese anche nei prossimi anni, soprattutto con i mondiali in Qatar che si disputeranno a dicembre 2022. Di conseguenza la sua cessione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Nelle ultime ore però fra le società interessate all'acquisto della punta francese si sarebbe aggiunto anche il Manchester City.

Il Manchester City potrebbe sfidare la Juventus per l'acquisto di Griezmann

Il direttore generale del Tottenham Fabio Paratici di recente ha dichiarato che Harry Kane è incedibile.

Di conseguenza la punta della nazionale inglese potrebbe rimanere al Tottenham anche la prossima stagione, magari avendo la garanzia di investimenti importanti da parte della società. Un'eventualità che non farebbe piacere al Manchester City, che avrebbe individuato in Kane il rinforzo per il settore avanzato. Il City quindi potrebbe decidere di acquistare un altro giocatore.

L'alternativa a Kane potrebbe essere Griezmann, che piace però anche alla Juventus in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe considerato il rinforzo ideale per il Paris Saint Germain in caso di cessione di Mbappé. Nelle prossime settimane non è da scartare la possibilità di una sfida di mercato fra Manchester City e Juventus per Antoine Griezmann.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi inglesi e riguardanti il possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus non trovano conferme fra la stampa portoghese e quella italiana. Si parla addirittura di prolungamento di contratto per il portoghese per un'altra stagione, ovvero fino a giugno 2023. In tal caso lo stipendio attuale sarebbe spalmato in due stagioni. Se così sarà la Juventus potrebbe acquistare una punta giovane. Il preferito sembra essere Kaio Jorge, punta del Santos.