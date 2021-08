La telenovela Romelu Lukaku starebbe per volgere al termine. L'attaccante belga pare sempre più lontano dall'Inter e si appresta a far ritorno a Londra. Le ultime indiscrezioni parlano di un'offerta del Chelsea che sarebbe pronta a offrire 120 milioni di euro per il possente bomber.

Il trasferimento pare imminente e le parole del suo procuratore Federico Pastorello sembrano non escludere la cessione.

Le parole di Pastorello sul caso Lukaku

Federico Pastorello, agente dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, ha rotto il silenzio che regnava da tempo sul bomber della nazionale del Belgio.

Il profilo Instagram di Lukaku è stato "assediato" dai tifosi nerazzurri, che hanno riempito di critiche l'attaccante, il procuratore e la società di Milano.

Pastorello rispondendo ad alcuni commenti social ha scritto: "Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni presto, comunque vada a finire".

Lukaku, la nuova offerta del Chelsea

Il Chelsea pare pronto ad offrire 120 milioni di euro per Romelu Lukaku. L'indiscrezione, riportata da varie testate giornalistiche sportive, sta facendo il giro del web. Il club londinese è ottimista per questa trattativa che dovrebbe concludersi nel giro di poco tempo. Il club nerazzurro non può permettersi di rifiutare un'offerta del genere, che verrebbe (almeno in parte) reinvestita immediatamente, per consegnare a Simone Inzaghi il bomber che sostituirà Lukaku.

Inter, il sostituto di Lukaku

L'Inter punterebbe forte su Duvan Zapata, l'attaccante colombiano dell'Atalanta: pare essere lui la prima scelta da parte della società, che nel frattempo si sta guardando intorno.

Al nome di Joaquin Correa, già allenato da Simone Inzaghi alla Lazio, si è aggiunto nelle ultime ore quello di Gianluca Scamacca.

Il bomber romano di proprietà del Sassuolo stuzzica e non poco l'appetito del club di Zhang che potrebbe così acquistare un attaccante giovane italiano e di qualità. Scamacca, considerata anche l'imminente cessione di Andrea Pinamonti all'Empoli, potrebbe arrivare all'Inter insieme a Duvan Zapata, per completare con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez l'attacco nerazzurro.

Dunque sono ore caldissime in casa Inter, con molti i tifosi che non hanno preso bene la possibile vendita di Romelu Lukaku, che arriverebbe dopo quella avvenuta oltre un mese fa di Hakimi, due degli elementi più importanti per la conquista dell'ultimo scudetto.