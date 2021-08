Il calciomercato del Milan continua a riservare sorprese, ma nelle ultime ore sono emerse delle voci che difficilmente i tifosi rossoneri avrebbero potuto immaginare. Il club rossonero avrebbe fatto una proposta all'Inter per acquistare Marcelo Brozovic, polivalente centrocampista croato che nelle scorse stagioni ha sicuramente contribuito alla rinascita del club nerazzurro a suon di ottime prestazioni. Il Milan potrebbe approfittare della caotica situazione in casa Inter, vista la spinosa questione riguardante Romelu Lukaku, che potrebbe lasciare il club nerazzurro prima dell'inizio del campionato.

Le prossime ore saranno fondamentali per capire come si evolverà la situazione per i nerazzurri, visto che diverse voci riportano l'intenzione di presentare le dimissioni da parte dei dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta.

Calciomercato Milan, idea Brozovic per il centrocampo

Il Milan sta cercando in questi giorni di rinforzare il reparto centrale del campo, diversi sono i nomi vagliati dallo staff. La dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino il nazionale croato Marcelo Brozovic, cercando anche di sfruttare la scadenza naturale del contratto che avverrà a giugno del 2022. La valutazione del giocatore, secondo il portale transfermarkt, è di 40 milioni di euro, ma il Milan avrebbe in mente di acquistare il giocatore con un'offerta molto più bassa.

La dirigenza, infatti, avrebbe offerto 8 milioni di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri ne vorrebbero 11.

Una distanza che certamente non appare proibitiva, specialmente per il fatto che il Milan avrebbe individuato in Brozovic il giusto mix di qualità e quantità sia sul fronte difensivo che su quello offensivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il croato è dotato di un'ottima tecnica, ma anche di tanta corsa che gli permette di svariare ovunque nel centrocampo nerazzurro e in quello della nazionale. È all'Inter dal 2016, collezionando quasi 200 presenze in serie A, condite da 20 gol e ben 27 assist, che rappresentano un bottino di tutto rispetto per un giocatore che gioca molto distante dalla porta nella posizione di partenza.

Con la Nazionale croata, invece, ha collezionato 63 presenze nelle quali ha realizzato 6 gol. L'acquisto di Brozovic potrebbe rappresentare una sorta di 'vendetta' verso il club nerazzurro, che ha tesserato Hakan Calhanoglu dopo che il turco ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan. Il giocatore andrebbe a rinforzare la batteria di centrocampisti centrali composta da Kessie, Bennacer, Tonali e Pobega, ma allo stesso tempo potrebbe anche dare una mano sulla trequarti dove ad oggi c'è solo Brahim Diaz.