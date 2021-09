Sabato 25 settembre alle ore 15 ci sarà Spezia-Milan, match valido per il 6° turno della Serie A 21/22. I padroni di casa, nel corso della quinta giornata, hanno subito una sconfitta casalinga per 3-2 ad opera della Juventus di Allegri: ai goal di Gyasi e Antiste per i liguri, hanno replicato de Ligt, Chiesa e Kean per la Vecchia Signora. Il Diavolo, invece, ha ottenuto un bottino pieno a San Siro contro il Venezia, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Theo Hernandez e Brahim Diaz.

Statistiche: gli ultimi due incontri tra Spezia e Milan nel campionato italiano sono terminati con due vittorie per i rossoneri e, inoltre, in entrambe le partite gli spezzini non sono mai andati in goal.

Spezia, out Colley e Agudelo

Thiago Motta e il suo Spezia si trovano in 17ª posizione di classifica con 4 punti ottenuti in 5 incontri disputati. Dopo la sconfitta con la Juventus, però, gli si parerà di fronte un altro avversario che mira in alto, il Milan di Pioli, presagendo per i liguri 90' in salita. Per tentare di impensierire il Diavolo, il tecnico potrebbe optare per lo spregiudicato 4-3-3, con Zoet a difesa dei pali. Bastoni dovrebbe agire come terzino sinistro con Amian che si piazzerà a destra del reparto arretrato, mentre al centro ci sarà presumibilmente la coppia Hristov-Nikolaou. A centrocampo, invece, assieme ai probabili impieghi di Sala e Maggiore, potrebbero contendersi una maglia Ferrer e Bourabia, col calciatore marocchino classe '91 che pare leggermente avanti nelle gerarchie.

Tridente d'attacco che, in ultimo, avrà buone chance di essere composto da Verde, Antiste e Gyasi. Ancora out Colley e Agudelo.

Milan, Pioli punta ancora sul 4-2-3-1

Mister Pioli e il suo Milan vantano, dopo cinque giornate di campionato, la miglior difesa del torneo assieme al Napoli con due goal subiti, sebbene i partenopei debbano ancora giocare con la Sampdoria in trasferta (23 settembre alle ore 18:30).

Per puntare alla quarta vittoria consecutiva, l'allenatore ex Lazio potrebbe schierare il fedele 4-2-3-1, con Maignan in porta. Quartetto di difesa che dovrebbe essere formato da Kalulu e Theo Hernandez ai lati, con Romagnoli a far coppia al centro con uno tra Gabbia e Tomori, col difensore ex Chelsea che sembra favorito per una maglia.

Tonali e Bennacer, invece, avranno ottime possibilità di essere i titolari della linea mediana, mentre sulla trequarti campo dovremmo trovare Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Il vertice offensivo dei rossoneri sarà, con ogni probabilità, Rebic, malgrado siano da valutare le condizioni di Giroud. Qualora, difatti, l'attaccante francese dovesse riprendersi in tempo per il match, sarebbe titolare in qualità di punta centrale, mentre Rebic arretrerebbe sulla trequarti al posto di Leao.

Le probabili formazioni di Spezia-Milan:

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Sala, Bourabia (Ferrer), Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. Allenatore: Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori (Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao (Giroud); Rebic. Allenatore: Pioli.