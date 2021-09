La Juventus starebbe già programmando le strategie di mercato sia per gennaio che per l'estate del 2022. La società bianconera è alla ricerca di un bomber che possa sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo, accasatosi al Manchester United.

Nonostante l'arrivo di Moise Kean dall'Everton, la Vecchia Signora vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri un altro centravanti in grado di garantire almeno una ventina di goal all'anno.

I due nomi che starebbero circolando nell'ambiente bianconero sarebbero quelli di Mauro Icardi e Dusan Vlahovic.

L'attaccante argentino in forze al Paris Saint-Germain ha deciso di restare a Parigi nonostante la folta concorrenza in attacco dei vari Mbappé, Messi e Neymar.

La situazione però potrebbe cambiare a gennaio: infatti, se l'attaccante di Rosario dovesse rendersi conto che per lui non ci sarebbe abbastanza spazio nella formazione di Pochettino, allora potrebbe pensare di cambiare aria. In questo caso, la Juventus potrebbe contattare il Psg per proporre un passaggio di Icardi in bianconero a gennaio, magari in prestito.

L'altro pallino della dirigenza bianconera ma soprattutto di Max Allegri sarebbe Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che nella scorsa stagione ha segnato 21 reti in Serie A con la maglia della Fiorentina.

Il giocatore è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e, se non dovesse trovare l'intesa per il rinnovo con la società viola, la Juventus potrebbe pensare di avviare una trattativa nel giugno del 2022 a costi più contenuti, trattandosi di un calciatore che poi potrebbe andar via a parametro zero l'anno seguente.

Ricordiamo che nella finestra del mercato estivo che si è conclusa da poco, per Vlahovic sono arrivate richieste dal Tottenham e soprattutto dall'Atletico Madrid, ma il presidente della Fiorentina Rocco Commisso le ha respinte tutte al mittente.

Sfumato Pjanic, è andato al Besiktas

La Juventus negli ultimi giorni di mercato aveva provato a puntellare il centrocampo, mettendosi a caccia di un regista, di un uomo d'ordine richiesto da Allegri. Nonostante l'acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo, i bianconeri avevano cercato di riportare a Torino Miralem Pjanic, il quale avrebbe gradito un rientro nella squadra bianconera.

L'obiettivo però non è stato raggiunto a causa soprattutto dell'ingaggio del regista bosniaco, pari a circa 8,5 milioni di euro all'anno. In queste ore Pjanic è passato al Besiktas che ha trovato l'accordo con il Barcellona sulla base di un prestito annuale. Il club turco verserà all'ex Roma quasi 3 milioni di euro, poco meno della metà dello stipendio garantitogli dalla società catalana.