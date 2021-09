Neanche il tempo di chiudere la sessione estiva di Calciomercato che si comincia già a pensare alle prossime sessioni, con l'Inter che deve ancora risolvere alcune questioni in sospeso. Tra queste c'è quella relativa all'esterno sinistro, visto che potrebbe andare via Ivan Perisic, essendo in scadenza di contratto. L'esterno croato sembrava potesse andare via già questa estate, ma il club ha deciso di puntare ancora su di lui rimandando l'investimento fra un anno. In quest'ottica potrebbe tornare di moda un vecchio obiettivo della società nerazzurra, già sondato qualche settimana fa, cioè Filip Kostic.

L'Inter sarebbe tornata su Kostic

L'Inter sarebbe pronta a tornare su Filip Kostic in vista della prossima stagione. L'esterno mancino sembrava destinato a dire addio all'Eintracht Francoforte questa estate, con la Lazio che è stata ad un passo dal suo acquisto, saltato per colpa di una mail sbagliata. Difficilmente i biancocelesti torneranno su di lui dato che alla fine hanno deciso di puntare su Mattia Zaccagni, acquistato dall'Hellas Verona per 10 milioni di euro.

Il giocatore ora dovrà rimettersi in gioco con il club tedesco in attesa delle prossime sessioni. Difficile che i nerazzurri possano provarci già a gennaio, mentre è probabile che un tentativo venga fatto direttamente a giugno, quando dovrebbe andare via Ivan Perisic, in scadenza di contratto.

I numeri di Kostic sono importanti visto che l'anno scorso in trenta partite di Bundesliga ha messo a segno quattro reti e collezionato quattordici assist. Il classe 1992, poi, è ancora nel pieno della carriera e sarebbe perfetto per il modo di giocare di Simone Inzaghi, dato che anche all'Eintracht Francoforte ha giocato spesso come quinto di centrocampo, a sinistra, con il compito di svolgere sia la fase offensiva che quella difensiva.

La possibile richiesta dell'Eintracht

Difficilmente l'Eintracht Francoforte potrà chiedere molto per il cartellino di Filip Kostic, essendo stato vicino alla cessione già questa estate. Inoltre, l'esterno serbo tra un anno, a giugno 2022, andrà ad un anno dalla scadenza di contratto e questo influirà inevitabilmente sulla valutazione complessiva.

L'Inter potrebbe mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus, o inserire una contropartita tecnica nell'affare. Nelle scorse settimane era stato paventato l'inserimento di Valentino Lazaro, che potrebbe tornare in auge qualora il Benfica decidesse di non riscattarlo, essendo in prestito al club portoghese fino a giugno 2022. Con Kostic l'Inter avrebbe a sinistra metaforicamente quello che era già Hakimi l'anno scorso, un giocatore in grado di abbinare gol e assist, quasi quanto un attaccante aggiunto.