Il Calciomercato estivo è appena terminato, ma le società sono sempre attente sul mercato programmando le strategie future. Nella passata sessione di mercato ci sono stati degli ammiccamenti tra il Milan e alcuni giocatori del Real Madrid, ma le trattative non sono mai decollate per le richieste del club madrileno. Il prossimo 30 giugno, però, diversi giocatori del Real Madrid (salvo rinnovi) andranno in scadenza di contratto e dunque saranno liberi di accordarsi con altri club a partire dal prossimo gennaio, per poi trasferirsi da luglio. Tra questi, ci sono alcuni obiettivi rossoneri come Luka Jovic, Dani Ceballos e Isco.

Contemporaneamente, la dirigenza rossonera non ha perso di vista l'ala del River Plate Julian Alvarez, che piacerebbe molto al club rossonero.

Calciomercato Milan, i possibili rinforzi per la prossima stagione

Il Milan era interessato ad acquistare tre diversi giocatori del Real Madrid oltre a Brahim Diaz durante l'estate, secondo un rapporto. Una fonte vicina al Real Madrid ha posto lo sguardo al futuro di Isco, Luka Jovic e Dani Ceballos, rimarcando che tutti e tre interessavano al Milan, ma i rossoneri hanno finito per concludere solo un'operazione con i Blancos, rinnovando il prestito di Brahim Diaz. Il Real era disposto a vendere i tre mentre cercava di dare un ricambio alla rosa con il ritorno del manager Carlo Ancelotti, anche se nessuna delle tre operazioni è andata a buon fine.

L'obiettivo più desiderato dai rossoneri era Isco Alarcón, ma i costi alti hanno reso impossibile l'accordo. Tuttavia, la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per acquistare il trequartista, in quanto sarà in scadenza di contratto e quindi potrebbe arrivare a parametro zero.

Milan, si continua a osservare Alvarez

Uno dei punti interrogativi post-mercato riguarda l'attacco del Milan, che ha completato l'acquisto di Junior Messias dal Crotone l'ultimo giorno della sessione. Il club rossonero, però, non è riuscito ad acquistare un ricambio di Brahim Diaz, complicando leggermente i piani di Stefano Pioli.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, secondo le ultime notizie di mercato, il Milan starebbe continuando a seguire da vicino la prestazione di Julian Alvarez, esterno di 21 anni che attualmente milita nel River Plate e che in estate vinto la Copa America con l'Argentina. Al momento non c'è nessuna offerta sul tavolo per l'attaccante, ma il ds Ricky Massara è un grande estimatore del giocatore e starebbe mantenendo vivi i contatti con l'entourage dell'esterno destro, in vista di una possibile mossa futura.